هجوم إرهابي على حاجز أمني في أول أيام العيد بمصر

وطنا اليوم-عمان:ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن عددا من المسلحين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش بشمال سيناء.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المصادر أن قوات من الجيش لاحقت عددا من الإرهابيين، بعد هجوم على نقطة أمنية في مدينة العريش.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت وسائل إعلامية أن هجوما مسلحا استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العريش أول أيام العيد.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان الهجوم أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

وتقاتل مصر، منذ فترة طويلة، متشددين يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وكثيرا ما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإجراءات الأمنية القوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.