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حقيقة دفع السعودية كفارة خطأ تحديد عيد الفطر
وطنا اليوم-عمان:تداول بعض رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية أخبارًا تتحدث عن دفع المملكة العربية السعودية كفارة خطأ تحديد عيد الفطر السعيد بعد ان اعلنت مساء الاثين رؤية هلال شوال وان الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر
كما تناقلت وسائل اعلام تصريحا عضو مجمع الفقه الإسلامي في السعودية محمد النجيمي بإن المملكة العربية السعودية دفعت مليار وستة ملايين ريال كفاره عن الشعب السعودي بسبب خطأ تحديد عيد الفطر.
لكن وسائل اعلام سعودية نفت تلم الشائعة وكشفت حقيقة التصريح حييث اكدت انه يعود للعام 2011 عندما أكدت الجمعية الفلكية في محافظة جدة،ان ما تم رصده هو كوكب زحل و ليس هلال شهر شوال.
وبذلك تكون شائعة وجود خطأ في موعد عيد الفطر في المملكة العربية السعودية غير صحيحة ولا اساس لها حتى مساء الثلاثاء .
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