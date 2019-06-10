خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق

وطنا اليوم-عمان:اقرت ما تسمى بـ"اللجنة القطرية للبنى التحتية" في دولة الاحتلال خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس.

ورفضت اللجنة العشرات من الاعتراضات التي قدمت اليها بهذا الشأن". ومن المقرر ان تطرح هذه الخطة على طاولة حكومة الاحتلال للمصادقة عليها. بحسب موقع "مكان" الاسرائيلي.

وبادرت لإقامة هذا المشروع وزارة السياحة في حكومةن الاحتلال ورصدت له ميزانية أولية بقيمة 200 مليون شيكل.

ووفقا للمخطط، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء ثلاث محطات: أولها ستقام بالقرب من مجمع المحطة القديمة بالقرب من مسرح "الخان"، وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات قرب "جبل الخليل". وستبنى المحطة الثالثة على سطح "مجمع كيدم" قرب باحة حائط البراق.

ووفقا للمشروع سوف تكون كل عربة قادرة على نقل ما يصل إلى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، ستكون نحو 70 عربة على الخط وسيبلغ طوله نحو 1400 متر.

ولعل أبرز المعطيات أن القطار الهوائي يمكن أن ينقل في ساعات الذروة حوالي 3000 راكب كل ساعة.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن طاقم التخطيط لمشروع القطار الهوائي، يعرضون المشروع كوسيلة من وسائل المواصلات العامة التي تهدف إلى حل مشكلة المواصلات حول البلدة القديمة وخاصة ازدحام الحافلات السياحية في منطقة باحة حائط البراق..