الدول العربية تنقسم في تحديد يوم العيد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بقرار من المحكمة العليا .

وأثار تأخر الإعلان جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان منصة سدير الشهيرة بالسعودية والتي ترقب الهلال تعذر رؤيته.

وبإعلان يوم غد الثلاثاء أوى أيام عيد الفطر السعيد، تتوافق السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين مع تركيا وغالبية مسلمي أوروبا، والتي أعلنت مبكرا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

فيما أعلنت كل من إيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر .