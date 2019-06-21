كوشنر: غير متأكد من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم

وطنا اليوم-عمان:قال غاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، في مقابلة بُثت يوم الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير" ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وكوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، وأحد مصممي خطة البيت الأبيض التي لم يكشفها بعد للسلام في الشرق الأوسط .

وعندما سئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة إتش .بي. أو التلفزيونية عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي قال، إن هذا سيكون " طموحا عاليا ".

وقاطعت القيادة الفلسطينية جهدا دبلوماسيا أشاد به ترمب بوصفه "صفقة القرن". وعلى الرغم من قيام كوشنر بإعداد هذه الخطة منذ عامين تحت ستار من السرية يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب أنها منحازة بشدة لصالح دولة الاحتلال وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.

وتفادي كوشنر مرة أخرى القول صراحة ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلا يقوم على وجود دولتين، والذي يمثل أساس السياسة الأميركية منذ عشرات السنين ويدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ولكنه قال " أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".

واتسم المسؤولون الأميركيون بالغموض بشأن موعد طرح مقترحات حل القضايا السياسية الشائكة التي تمثل لب صراع الاحتلال مع الفلسطينين. ولكن الخبراء يتشككون في فرص نجاح إدارة ترمب.

وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل الاحتلال فقال " هذا سؤال جيد جدا. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".