غضب واسع من انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالسعودية

وطنا اليوم-عمان:انقطعت الكهرباء، السبت، على مناطق واسعة جنوبي السعودية، على نحو مفاجئ، ما تسبب في غضب شعبي واسع.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن مناطق جازان، نجران، أبها، عسير، وغيرها، تعج في الظلام منذ ساعات المساء الأولى، بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء.

وشكا ناشطون سعوديون من أن بعض المستشفيات استنفرت لعدم وجود مولدات كهربائية كافية لساعات قادمة.

وقدم وزير الطاقة، خالد الفالح، اعتذاره للمواطنين، مشددا على ضرورة معاقبة المقصرين، والمتسببين بالانقطاع.

وقال الفالح إنه وجه بتفعيل خطة طوارئ لمواجهة العوائق التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي جنوب المملكة.

فيما وجه أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي، والعمل على معالجة الخلل، وإعادته بشكل كامل لكافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان، عادل بن أحمد الزائري، أن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة جاء ضمن انقطاع للتيار شمل جميع أنحاء المنطقة الجنوبية بسبب الأحوال الجوية، وجاري إعادة التيار تدريجيا، بحسب ما أفادت به شركة كهرباء منطقة جازان.