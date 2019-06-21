الرئيسية | عربي و دولي من يوافق على الانتقال والإقامة في قطاع غزة مقابل مليون دولار؟

وطنا اليوم-لارا أحمد- قام معهد استطلاعات أوروبي بإجراء استطلاع جديد خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق الضفة الغربية المحتلة وطرح به السؤال المثير للاهتمام: "من يوافق على الانتقال والإقامة في قطاع غزة مع عائلته مقابل دفع منحة مالية كبيرة لمرة واحدة؟" وبالرغم من المبالغ السخية التي نشرت في سياق الموضوع، فكانت نتائج الاستطلاع لا تقبل الجدل وواضحة وضوح الشمس.



وشمل الاستطلاع السؤال حول دفع مبلغ 100 ألف دولار مقابل الانتقال إلى غزة وكانت نسبة الرد الإيجابي حوالي 7% فقط وحوالي 11% ممن لم يحسموا بعد موقفهم بينما أعرب 82% على الأقل عن رأيهم الحاسم بعدم الانتقال الى غزة وأكدوا أن المبلغ يشكل المساعدة المادية الملموسة ولكنه لن يدفعهم للانتقال إلى غزة.



وتابع الاستطلاع وطرح أمام نفس الأشخاص السؤال حول مدى استعدادهم الانتقال إلى غزة مقابل دفع مليون دولار ! وكانت الردود مفاجئة وبالرغم من المبلغ الطائل وكونه يكفي لسد الحاجات العديدة لدى سكان الضفة الغربية فقد أجاب 16% فقط بالإيجاب و18% لم يحسموا بعد موقفهم مما يعني أن 70% تقريباً منهم لن ينتقلوا إلى قطاع غزة حتى ولو عرض عليهم مبلغ مالي لضمان غضارة عيشهم.



وعند الاستفسار حول سبب رفض الانتقال إلى قطاع غزة والاستقرار بها حتى في حالة دفع مليون دولار، فكان الرد الشائع أن الظروف الإنسانية والأمنية في القطاع التي لا تطاق تشكل العنصر الأساسي وراء الموقف الرافض للإقامة في غزة حيث لا يمكن لأي مبلغ كان إزالة الخوف الدائم ووقف تعريض حياة الأبرياء للخطر.

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