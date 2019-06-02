الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق النار على المعتكفين

وطنا اليوم-عمان:اندلعت مواجهات قوية في ساحات المسجد الاقصى المبارك، صباح اليوم الاحد، عقب اقتحام المئات من القوات الخاصة وضباط ومخابرات الاحتلال تزامنا مع تواجد المعتكفين في ساحات الاقصى.

وحاصرت قوات الاحتلال الشبان داخل المصلى المقبلي احد مصليات المسجد الاقصى، وقامت بالقاء القنابل والأعيرة المطاطية باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب.

كما اقتحمت المصلى القبلي واغلقت ابوابه وحاصرت المعتكفين الصائمين بداخله.

وخلال ذلك سمحت قوات الاحتلال لمئات المستوطنين باستباحة المسحد فيما يسمى ذكرى "توحيد القدس" اي احتلال الجزء الشرقي منها.

وانتشرت القوات الخاصة في ساحات المسجد الاقصى، لتأمين سير المستوطنين، وخلال ذلك اعتدت على 5 شبان وقامت باعتقالهم.

وردد المعتكفون التكبيرات والهتافات منددين بهذه الاقتحامات في العشر الاواخر من رمضان.

يشار الى ان 401 مستوطنا اقتحموا الاقصى صباح اليوم الأحد.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت لتنظيم اقتحامات جماعية ومكثفة خلال هذا اليوم احتفاء بذكرى ما يسمى "توحبد القدس".