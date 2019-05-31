سوريا ترفض البيان الختامي للقمة العربية

وطنا اليوم-عمان:ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلا عن وزارة الخارجية السورية، حسبما جاء على صفحتها، في "فيسبوك".

وأعربت وزارة الخارجية السورية عن رفضها لما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول رفض التدخل الإيراني في الشأن السوري، مؤكدة أن الوجود الإيراني في البلاد جاء بطلب من الحكومة السورية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، في بيان: "سوريا ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما تطلق عليه (التدخل الإيراني) في الشؤون السورية".

وأضافت: "تعتبر دمشق أن ما ورد في هذا البيان يمثل بعينه تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية السورية".

وأضاف المصدر: "سوريا تؤكد أن الوجود الإيراني على أراضيها، مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية وساهم بدعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في هذه القمة".

واجتمع قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية بناء على دعوة الملك سلمان في 19 مايو/ أيار، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، على هامش القمة الإسلامية، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.