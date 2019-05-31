هكذا علقت إيران على بيان قمتي مكة والإجراءات السعودية

وطنا اليوم-عمان:علقت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، على بياني القمتين العربية والخليجية التي استضافتها مكة المكرمة، وانتقد البيان الختامي سلوك إيران في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفضها لبيان القمتين، مشددة على أن "البيانين لا يمثلان رأي جميع دول الأعضاء".

وأضافت أن "السعودية تستغل شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران"، معتبرة أن "الرياض تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب إسرائيل، عبر بث الخلاف بين دول المنطقة والدول الإسلامية، بدلا من طرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس".

وفي الإطار ذاته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان بث على الهواء مباشرة، إن "العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، الذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى".

وأضاف العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: "في حين أن العراق يعيد تأكيد استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي، وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".