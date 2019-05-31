المجلس العسكري في السودان يقرر إغلاق مكتب قناة الجزيرة

وطنا اليوم-عمان:ذكر مراسل قناة الجزيرة في السودان، أحمد الرهيد، إن السلطات السودانية أصدرت قرارا بإغلاق المكتب، والتحفظ على أجهزته.

وقال الرهيد في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أجهزة الأمن السودانية بلغت مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق المكتب، والتحفظ على أجهزته، وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتبارا من الآن.

وأوضح مدير مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم أن الضابط المكلف بتنفيذ أمر الإغلاق لم يسلم له أي قرار مكتوب، مكتفيا بالقول إن القرار صادر عن المجلس العسكري الانتقالي.

واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

وأعربت الشبكة عن استغرابها اتخاذ هذا الإجراء من دون تقديم أي مبررات تفيد بخرق المكتب لضوابط العمل الصحفي المهني.

من جانبها أدانت شبكة الصحفيين السودانيين إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم على يد فريق مختلط من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي.

من جهة أخرى، أعلن المجلس العسكري بالسودان ، الخميس، أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم أصبح مهددا أمنيا، وخطرا على تماسك البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمحلس العسكري.

وقال قائد العمليات بقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، عثمان حامد، إن "قوات الدعم السريع ظلت تتعامل بانضباط لحفظ الأمن، لكنها تتعرض للتحرش من قبل المعتصمين".

يشار إلى أن الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، أنهى زيارة قصيرة إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضحت "واس"، أن بن سلمان التقى حميدتي في جدة، وبحث معه التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض الأحداث الإقليمية، دون تفاصيل.