شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال وطعن مستوطنيْن بالقدس

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال بزعم طعنه مستوطنين اثنين بالبلدة القديمة في القدس المحلتة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيليا، أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" بالقدس المحتلة، بجراح طفيفة، فيما أصيب إسرائيلي آخر بالقرب من بوابة باب العامود بجراح خطيرة.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب البلدة القديمة كافة، والمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لساعات، قبل أن تعيد فتحه مجددا.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل فلسطيني شرقي بيت لحم خلال محاولته اجتياز جدار الفصل لدخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وتأتي هذه الأحداث في ظل اعتداءات يومية لقوات الاحتلال على المقدسيين، وفرض قيود مشددة على دخول المسجد الأقصى والاعتكاف فيه طيلة شهر رمضان، كما تأتي بعد يوم من اعتقال شرطة الاحتلال المرابطة والمعلمة المقدسية هنادي الحلواني من منزلها في القدس الخميس، قبل أن تطلق سراحها فجر الجمعة.