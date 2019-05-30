عدّاد في ايران يحسب الأيام المتبقية لزوال إسرائيل

وطنا اليوم-عمان:نصبت إيران حديثا عدّاداً في ساحة فلسطين وسط العاصمة طهران، يحسب الأيام المتبقية حتى زوال الكيان الاسرائيلي.

ووصل العداد إلی عدد 7705، مبشراً بزوال هذا الكيان من الوجود بعد 7705 يوماً، بحسب ما ذكرته قناة (العالم) الإيرانية.

ويستند العداد علی تصريح من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والذي أكد أن الكيان الصهيوني، لن يكون موجوداً بعد 25 عاماً.

ونصب هذه اللوحة، التي كتبت بثلاث لغات هي الفارسية والعربية والانكليزية، أمام السفارة الإسرائيلية السابقة التي أخلاها الإمام الخميني من الإسرائيليين بعد انتصار الثورة الإسلامية وسلم مفاتيحها للفلسطينيين.