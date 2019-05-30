 وطنا نيوز -عدّاد في ايران يحسب الأيام المتبقية لزوال إسرائيل
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عدّاد في ايران يحسب الأيام المتبقية لزوال إسرائيل
التاريخ : 30-05-2019 03:27:49 المشاهدات: 1903

وطنا اليوم-عمان:نصبت إيران حديثا عدّاداً في ساحة فلسطين وسط العاصمة طهران، يحسب الأيام المتبقية حتى زوال الكيان الاسرائيلي.
ووصل العداد إلی عدد 7705، مبشراً بزوال هذا الكيان من الوجود بعد 7705 يوماً، بحسب ما ذكرته قناة (العالم) الإيرانية.
ويستند العداد علی تصريح من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والذي أكد أن الكيان الصهيوني، لن يكون موجوداً بعد 25 عاماً.
ونصب هذه اللوحة، التي كتبت بثلاث لغات هي الفارسية والعربية والانكليزية، أمام السفارة الإسرائيلية السابقة التي أخلاها الإمام الخميني من الإسرائيليين بعد انتصار الثورة الإسلامية وسلم مفاتيحها للفلسطينيين.
وبادر الإمام الخميني الراحل بتسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بـ”يوم القدس العالمي” ودعا المسلمين للتظاهر في هذا اليوم، نصرة للقضية الفلسطينية والقدس.


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