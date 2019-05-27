مكة تتهيأ لثلاث قمم وسط ازدحام المصلين مع قرب نهاية رمضان

وطنا اليوم-عمان:انتشرت في مدينة مكة السعودية لافتات الترحيب وأعلام الدول المشاركة في 3 قمم، يحضرها عشرات المسؤولين العرب والمسلمين على مدى يومين، بدءا من الخميس، وتهيمن عليها التوترات مع إيران.

وتستضيف المدينة قمتين خليجية وعربية طارئتين بطلب من المملكة منتصف ليلة الجمعة، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت.

وتنعقد هذه القمم في وقت تزدحم فيه شوارع المدينة ومساجدها بالمصلين مع اقتراب نهاية شهر رمضان، إذ تعتبر الأيام العشرة الأخيرة من شهر الصوم الأكثر أهمية للصلاة والدعاء، ما قد يشكل تحديا لوجستيا للمنظمين.

وقبل ساعات من القمم الخليجية والعربية والإسلامية، انتشرت أعلام عشرات الدول المشاركة في هذه القمم، على أعمدة الإنارة الخضراء والذهبية وسط الشوارع القريبة من المسجد الحرام، أهم مساجد المسلمين.

وتسعى السلطة المحلية في مكة إلى تجنب حدوث اختناقات مرورية خلال انعقاد القمم الثلاث في وقت يفضله المصلون عادة لزيارة الحرم المكي وبدء الصلوات والدعاء، بعيدا عن حرارة الشمس خلال ساعات النهار.

وقالت السلطات في إعلان موجه للمقيمين والزوار، إنه ستكون هناك 10 طرق بديلة في جدة ومكة لاستخدامها خلال انعقاد القمم للوصول إلى المسجد الحرام، داعية في المقابل إلى تجنب 6 طرق، وإلى استخدام حافلات النقل العام.

هذا وبدأ قادة الدول بالوصول إلى جدة الأربعاء، حيث يقع أقرب المطارات لمكة، وبينهم رؤساء الصومال وجزر القمر والمالديف.