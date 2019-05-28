إمام الحرم المكي:حنكة وحكمة خادم الحرمين الشريفين ستساهم في أنجاح القمة الاسلامية

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الشيخ السديس في حوار مطول لعكاظ ؛حنكة وحكمة خادم الحرمين الشريفين ستساهم في أنجاح القمة الاسلامية

—خادم الحرمين ولي عهده يتابعان لحظة بلحظة مشاريع توسعة الحرمين .. وقمة مكة ستعزز التضامن الاسلامي

- زيارة سمو ولي العهد للمسجد الحرام كان لها أثراً كبيراً في استكمال مشاريع الحرمين

- المملكة تبنت النهج الوسطي ونبذت وحاربت الإرهاب والعنف والتطرف

- نعمل على تنفيذ الرؤية ٢٠٣٠ والعمل الإبداعي هدفنا

- وسائل الإعلام الإسلامية مسئولة عن إبراز وسطية الإسلام وقيم الاعتدال

عناوين فرعية:

- توفير 10,225 عربة يدوية و1500 كهربائية

- تأمين 110،000 وجبة إفطار صائم يومي داخل ساحات المسجد الحرام



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حاوره : فهيم الحامد وسليمان العيدي ( مكة المكرمة )



وطنا اليوم-أكد معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ وجه سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بتسخير كل الامكانيات المادية ومتابعة كل صغيرة وكبيرة والاحتياجات الخاصة باستكمال المشاريع في الحرم المكي والمسجد النبوي ..

وقال معالي الشيخ السديس في حوار مطول اجرته عكاظ داخل مكتبه بالحرم المكي ان الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز وفقه الله؛ للمسجد الحرام كان لها اكبر الأثر والدعم للمضي بإستكمال المشروعات في الحرم المكي والحرم المدني . واضاف “ لقد ابلغني سمو ولي العهد ان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ؛ لن يتاخر في تلبية اَي احتياج لمشاريع الحرمين الشريفين .. وحول رؤيته للقمة الاسلامية التي ستعقد في رحاب مكة قال الشيخ السديس ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو رائد التضامن الاسلامي وحريص على تكاتف الدول الاسلامية وتآخيها . وتابع قائلا "ان حنكة وحكمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ستؤدي باذن الله تعالى لانجاح القمة وبدعم ومؤازرة من سمو ولي عهده حفظه الله الذي لايألوا جهدا في تعزيز التضامن الاسلامي

وحول مدى ارتياحه لنتائج الخطة قال معالي الشيخ السديس “ تم طرح ١٤٠ مبادرة للخطة التشغيلية لشهر رمضان في الحرمين ؛ ونحن نسعى جاهدين لتجاوز العمل التقليدي والنمطي والانتقال للعمل الإبداعي مواكبة لرؤية الخير والنماء رؤية (2030) .وتابع قائلا “ اؤكد لكم اننا نعمل في الرئاسة في اطار العمل الابداعي والخلاق ؛ مشيرا الى ان المبادرات الرمضانية انطلقت بوسْم عاْم وهو كيف نكون قدوة! انبثق عن الحملة المباركة التي أطلقها سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وكذلك أَمنُكُ هدفنا ، وسلامتك غايتنا ..

وقال معالي الشيخ السديس: يجب ان تكون خدمة ضيوف الرحمن على اعلى مستوى واني على يقين ان جميع موظفي الرئاسة يعوون تماما هذه المسئولية المباركة التي كلفوا بها ..

الى نص الحوار :

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( عنوان داخلي فرعي )

مبادراتنا نوعية في رمضان

-معالي الشيخ ..شكرًا لكم بداية ؛ لإعطائنا فرصة الحوار معكم ونحن نعلم ضيق برنامجكم وجدولكم المزدحم خصوصا ونحن في شهر رمضان .وأبدأ سؤالي الاول بالاشارة الى ما أوضحتموه في حفل تدشين الخطة الرمضانية؛ ان خطة رمضان للعام الحالي لم تكن نمطية تقليدية وهي تعتمد على المبادرات النوعية ؛ حيث أعلنتم عن ١٤٠ مبادرة .. ماهي المبادرات التي تم تنفيذها حتى الان ؟

- الحمدلله ؛ نسعى جاهدين لتجاوز العمل التقليدي والنمطي والانتقال للعمل الإبداعي في اطار الرؤية ٢٠٣٠ . والمبادرات الرمضانية انطلقت بوسْم عاْم؛ وهو كيف نكون قدوة الذي اقتبسناه من سنا الحملة التي أطلقها سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- . وكذلك أَمنُكُ هدفنا ، وسلامتك غايتنا ، وشعارنا خدمة معتمرينا شرف لمنسوب..والرئاسة كما ذكرتم أطلقت في شهر رمضان نحو 140 مبادرة نوعية . واؤكد لكم ان منسوبي الرئاسة نفذوا العديد من المبادرات وهناك مبادرات في طريقها للتنفيذ خلال الايام القادمة .. ومن اهم المبادرات التي نفذت هي مبادرة "الطائفون أولاً" والتي سعت الرئاسة، من خلالها إلى إفساح المجال للطائفين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر ، عقب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية؛ أمير منطقة مكة المكرمة بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف وتخصيصها للطائفين فقط ما عدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن وتخصيص البدروم للمعتكفين من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته.( عنوان فرعي داخل المادة ) عظم المسئولية

- ولكن معالي الشيخ ... بصراحة هل انتم راضون عن اداء الرئاسة في شهر رمضان؟

- هذا سؤال جيد واشكركم على طرحه .. نحن في الرئاسة نسعى جاهدين ان يكون الأداء على اعلى المستويات لاننا نعي تماما عظم المسئولية الملقاة على عاتقنا؛ خصوصا اننا جميعا في الرئاسة نخدم المعتمرين والزوار وقاصدي الحرمين وهذا شرف كبير لنا جميعا، وخدمة الحرمين يجب ان تكون على اعلى مستوى .. وانا على يقين ان جميع موظفي الرئاسة يعوون تماما هذه المسئولية المباركة.

- ( عنوان فرعي داخل المادة ) خطتنا تنبع من “ ٢٠٣٠ “













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