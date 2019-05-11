طائرة أمير قطر في جدة لأول مرة منذ بدء الحصار

وطنا اليوم-عمان:شهد فجر الثلاثاء هبوط طائرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار جدة بالسعودية، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

ونشرت قناة "قطر اليوم"، على حسابها في "تويتر"، صورة للطائرة، وعلقت عليها قائلة: "الطائرة الأميرية القطرية تهبط في مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر".

وغرد عضوان الأحمري، الصحفي السعودي، ورئيس موقع "إندبندنت عربية"، قائلا: "وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو/أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو/ آيار، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

وقال محلل الطيران، أليكس ماشيراس، والذي يقدم تقارير عن الطيران عبر شبكة "سكاي نيوز"، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري تهبط في مطار جدة ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر".