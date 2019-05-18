 وطنا نيوز -دحلان: صفقة القرن قيد التطبيق والجميع يدعي أنه يريد إسقاطها
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دحلان: صفقة القرن قيد التطبيق والجميع يدعي أنه يريد إسقاطها
التاريخ : 26-05-2019 12:04:35 المشاهدات: 1829

وطنا اليوم-عمان:اعتبر القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان مساء السبت، أن صفقة القرن الأمريكية صارت قيد التطبيق، والجميع يدعي أنه يريد إسقاطها.

وأضاف دحلان في كلمة خلال إفطار للصحفيين بغزة، أن الصفقة أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهي ستغير معالم المنطقة، كما تغيرت في الحرب العالمية الثانية.

ودعا "من يمتلك المصداقية لمواجهة الصفقة، للموافقة على حكومة وحدة وطنية انتقالية، ثم يعيد الأمانة لأهلها عبر الانتخابات".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن الرهان بالمرحلة الحالية ليس على الوضعين الإقليمي والدولي، بل على الوحدة الفلسطينية كحل، ومخرج من كل مشاكل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن كل تراكمات التجارب السابقة.

وطالب دحلان بتنفيذ برنامج عمل وطني واحد لمواجهة صفقة القرن، معتبرا أن من يعارض هذا يساهم ويعزز الصفقة.


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