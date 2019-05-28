الرئيسية | عربي و دولي الملك المغربي يقبل دعوة السعودية لعقد قمة طارئة

وطنااليوم - عربي دولي كشفت وسائل إعلام مغربية أن الملك محمد السادس قبل دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لعقد مؤتمرات قمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المغرب استجاب لدعوة الملك سلمان، لعقد قمة عربية غير عادية، مقررة في 31 مايو بمكة.



وشددت المصادر التي لم تذكر هويتها على أن "المغرب معروف بخبرته في مجال الوساطة والمساعي الحميدة ولن يدخر جهدا في الدفاع عن العرب والفلسطينيين والمسلمين"، مضيفا أن "المغرب سيحضر أيضا قمة منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها بمكة".



ولم يصدر إعلان رسمي من الرباط أو الرياض بخصوص هذه التسريبات.



وكانت المملكة العربية السعودية، دعت قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة".



يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن القيادة السعودية وسفيرها بالرباط اتخذت خطوات عدة، لإنهاء أزمة دبلوماسية غير مسبوقة شهدتها العلاقة بين البلدين خلال السنتين الماضيتين وبلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية. (وكالات)

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