تسرب نفطي كبير قبالة سواحل الإمارات

وطنا اليوم-عمان:رصدت رادارات فضائية تسربا نفطيا ملموسا نتج عن تعرض أربع شفن لأعمال تخريب قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو الجاري.

وأكدت شركة Iceye الفنلندية للرادارات الفضائية أن صورا التقطها أحد راداراتها بعد يومين من الحادثة وثّقت هذا التسرب الذي وُصف بأنه "كبير" في مياه خليج عمان حيث تعرضت ناقلة النفط "أمجاد" السعودية وثلاث سفن أخرى للتخريب من قبل طرف مجهول خارج ميناء الفجيرة الإماراتي.

ولم يستطع المحللون تحديد حجم التسرب بالدقة استنادا إلى الصور، لكن شركة Kongsberg النرويجية لخدمات الأقمار الصناعية التي لديها خبرة طويلة في رصد التسربات النفطية أكدت وجوده.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Iceye، رافال مودرزسكي، في حديث إلى "بي بي سي" البريطانية، أن النفط يشكل بقعة داكنة على سطح الماء، ما يتيح الأقمار الصناعية رصد التسرب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الناقلة "أمجاد" كانت خالية من النفط الخام لحظة تعرضها للهجوم، ولذلك يعتقد أن الحديث يدور عن تسرب وقود المحرك.

وجاء الاعتداء على السفن الأربع، اثنتان منها سعودياتان وتحمل الآخران علمي الإمارات والنرويج على التوالي، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الوالايات المتحدة وإيران، ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الحادثة.