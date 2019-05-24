ترمب يوافق على إرسال تعزيزات إلى الخليج لردع إيران

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر أمريكي مسؤول، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر موارد عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN، إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

وأفاد مصدر أمريكي آخر مطلع على خطة إرسال التعزيزات العسكرية إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا.

ويتمتع شاناهان بصفته القائم بأعمال وزير الدفاع بسلطة التوقيع على أوامر إرسال التعزيزات العسكرية، لكن عادةً ما يتم إطلاع الرئيس على عمليات النشر الرئيسية.