نتنياهو للسيسي: شكرا صديقي على إطفاء حرائقنا

وطنا اليوم-عمان:أعلن أوفير جندلمان، مدير مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية بعد حرائق واسعة انتشرت بأنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة.

وقدم نتنياهو شكره للسيسي على قيامه بهذا العمل.

وظهر اليوم الجمعة، عقد نتنياهو وما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد إردان جلسة لتقييم الوضع في أعقاب موجة الحرائق.

وقال نتنياهو: "اتصلنا بدول كثيرة وطلبنا منها المساعدة في إطفاء الحرائق واتفقنا على أننا سنتصل بمعظم الجهات. ولغاية هذه اللحظة وصلت المساعدة من كل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص ونحن نثمن ذلك كثيرا".

وأضاف "تلقينا أيضا دعوات من قبل أطراف أخرى، من قبل السلطة الفلسطينية ومن جهات أخرى".