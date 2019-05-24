 وطنا نيوز -شاهدوا: سيول جارفة تداهم الأحياء السكنية في مدينة نجران
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
شاهدوا: سيول جارفة تداهم الأحياء السكنية في مدينة نجران
التاريخ : 24-05-2019 01:59:16 المشاهدات: 2051

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي تعاني فيه بلاد الشام من موجة حر افريقية المنشأ، رفعت درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى ما يقارب 40 درجة شهدت محافظة نجران مع ساعات عصر ومساء الخميس هطول امطار رعدية شديدة الغزارة، تشكلت على إثرها سيول جارفة داهمت الأحياء السكنية، دون ـأن تتسبب بسقوط ضحايا أو إصابات.

وتمكن الدفاع المدني السعودي من اخلاء مواطنين  بعد دخول مياة الأمطار لمنازلهم، كما أخرج ٣ أشخاص احتجزوا بوادي عرقان و١٥ آخرين احتجزوا داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

 وحول التوقعات قال موقع طقس العرب إن المعطيات الجوية تشير الى تجدد نشاط السحب الركامية الرعدية في سماء نجران يوم الجمعة، تكون مصحوبة بمشيئة الله بالبرق والرعد وتساقط للأمطار المتوسطة والغزيرة، ما يعني احتمالية عالية لتجدد تشكل السيول.




تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق