شاهدوا: سيول جارفة تداهم الأحياء السكنية في مدينة نجران

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي تعاني فيه بلاد الشام من موجة حر افريقية المنشأ، رفعت درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى ما يقارب 40 درجة شهدت محافظة نجران مع ساعات عصر ومساء الخميس هطول امطار رعدية شديدة الغزارة، تشكلت على إثرها سيول جارفة داهمت الأحياء السكنية، دون ـأن تتسبب بسقوط ضحايا أو إصابات.

وتمكن الدفاع المدني السعودي من اخلاء مواطنين بعد دخول مياة الأمطار لمنازلهم، كما أخرج ٣ أشخاص احتجزوا بوادي عرقان و١٥ آخرين احتجزوا داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وحول التوقعات قال موقع طقس العرب إن المعطيات الجوية تشير الى تجدد نشاط السحب الركامية الرعدية في سماء نجران يوم الجمعة، تكون مصحوبة بمشيئة الله بالبرق والرعد وتساقط للأمطار المتوسطة والغزيرة، ما يعني احتمالية عالية لتجدد تشكل السيول.







