رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها من منصبها في السابع من السابع حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت ماي خلال مؤتمر صحفي، عقدته صباح اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية، إلى أنها أبلغت الملكة إليزابيث الثانية باستقالتها، وبقائها في منصبها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت: "أصبح من الواضح لي الآن، أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود، لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين، يوم الجمعة السابع من حزيران/يونيو".

وقالت: "حاولت التوصل لاتفاق، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكنني فشلت".

وقالت وسائل إعلام بريطانية: إن ماي "واجهت غضبا داخل حزبها، بسبب التنازلات المقدمة للأحزاب الأخرى، لتمرير اتفاق البريكست".

وزاد من أزمة رئيسة الحكومة، استقالة أندريا ليدسوم، من منصب رئيس مجلس العموم، لـ"فقدانها الثقة في قدرة ماي، على تمرير الاستفتاء".

وجاء إعلان ماي الاستقالة صباح اليوم، بعد وقت وجيز من اجتماع داخل حزبها.

وتقول مؤشرات: إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، أحد المرشحين حاليا ليحل مكان ماي، وسبق له أن أبدى استعداده لتسلم الحكومة، لكنه لا يزال شخصية غير مفضلة لدى المحافظين، ويواجه معارضة كبيرة.