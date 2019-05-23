 وطنا نيوز -الحوثيون يعلنون استهداف فخر الصناعة الأمريكية بالسعودية
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الحوثيون يعلنون استهداف فخر الصناعة الأمريكية بالسعودية
التاريخ : 23-05-2019 08:01:54 المشاهدات: 1507

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذها هجوما ثالثا استهدف مطار نجران جنوب السعودية.

وقالت قناة المسيرة، التابعة لجماعة الحوثي: "نفذ سلاح الجو المسير، اليوم الخميس، هجوما بطائرة قاصف 2k على مطار نجران الإقليمي في ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة".

وأوضح مصدر عسكري في سلاح الجو المسير للقناة أن العملية استهدفت "منظومة الباتريوت" في المطار.

وأكد المصدر نجاح العملية الهجومية التي استهدفت منظومة الباتريوت، والتي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.
يشار إلى أن الحوثيين شنوا الأسبوع الماضي هجوما بسبع طائرات مسيّرة على خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات.


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