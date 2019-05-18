 وطنا نيوز -البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة إيران والعراق "فورا"
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البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة إيران والعراق "فورا"
التاريخ : 18-05-2019 07:15:27 المشاهدات: 1887

وطنا اليوم ـ عربي دولي 

 قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة حذرت مواطنيها اليوم السبت من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة "فورا" لسلامتهم.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية البحرينية قولها "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة".
يأتي التحذير وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.


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