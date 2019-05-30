إسرائيل تبحث عن بديل لـ القبة الحديدية

وطنا اليوم ـ عربي دولي

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستعمل على تطوير منظومة "ليزر"، بدلاً عن منظومة القبة الحديدية التي أثبتت قصورها خلال جولة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل بصدد استبدال أو تعزيز منظومة جديدة مساندة لمنظومة القبة الحديدية بمنظومة جديدة، بعد أن بينت الجولة الأخيرة تراجعاً في قدرة القبة الحديدية على اعتراض كميات مكثفة من الصواريخ".