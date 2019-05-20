200 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى

وطنا اليوم-عمان:أدى 200 ألف صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح مقتضب إن "عدد المصلين بلغ نحو 200 ألف مصل"، منوها إلى أن "قوات الاحتلال قامت بنصب العديد من الحواجز على مسافات بعيدة من الأقصى، وهو ما أجبر المصلين على المشي لمسافات طويلة في الحر الشديد؛ ما تسبب في إرهاقهم بشكل كبير".

وتوافد الفلسطينيون بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وحواجز عسكرية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، شهد حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس حركة نشطة، وعلى الجانب المخصص للرجال، منعت قوات الاحتلال الشبان دون سن الـ40 عاما من دخول المدينة، في حين سمحت للسيدات.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الرجال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن 40 عاما من الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان، دون الحصول على تصاريح خاصة.

وقال إسلام كميل (43 عاما) وهو من سكان مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، إن "شهر رمضان فرصة للصلاة في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفا أنه "في غير رمضان نمنع من حق العبادة".

وعلى الحاجز شبان دون الـ40 يحاولون اجتياز قوات الاحتلال، دون جدوى، وقال أحدهم ويدعى مروان يحيى، إن "إسرائيل تدعي تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، لكنها تحول المدينة ومحيطها لثكنة عسكرية".

وشهدت حواجز العيزرية (شرقي القدس)، وبيت لحم (جنوبي الضفة) إجراءات مماثلة، وشهد الجدار الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، نجح البعض منهم، رغم مطاردتهم من قبل شرطة الاحتلال.