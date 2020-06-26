 وطنا نيوز -رئيسة وزراء الدنمارك تغير موعد زواجها بسبب اجتماع
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رئيسة وزراء الدنمارك تغير موعد زواجها بسبب اجتماع
التاريخ : 26-06-2020 02:04:52 المشاهدات: 1444

وطنا اليوم - قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، الخميس، إنها تعيد التفكير في خطط زواجها من شريكها “بو تينجبيرج” بسبب قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة القادمة.

 

وأضافت فريدريكسن /42 عاما/ في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “أتطلع للزواج من هذا الرجل الرائع، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه السهولة”.

 

وتنعقد القمة الخاصة في منتصف تموز/يوليو ليتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من إيجاد حل توافقي في مفاوضات بشأن برنامج بقيمة 750 مليار يورو (842 مليار دولار) للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

 

وتمت الدعوة للقمة الخاصة يومي 17 و18 تموز/يوليو، ويجب أن تتوجه فريدريكسن إلى بروكسل يوم السبت، وهو الموعد المقرر لزواجها من تينجبيرج، لذلك يتعين عليهما تغيير خطط الزواج مجددا، حسبما كتبت على فيسبوك.

 

وكان الزوجان قد أجلا بالفعل حفل زفافهما الصيف الماضي بسبب الانتخابات البرلمانية الدنماركية التي أسفرت عن فوز فريدريكسن برئاسة الوزراء.


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