إصابة 5 إعلاميات عربيات بفايروس كورونا

وطنا اليوم - اصيب عدد كبير من الاعلاميات المصريات بفيروس كورونا، بعضهنّ أعلنّ عن إصابتهنّ بالفيروس القاتل صراحة، وطلبن من الجمهور الدعاء بالشفاء.

البعض الآخر آثرن عدم الإعلان عن الإصابة بكورونا،وتسرب الخبر في الوسط الإعلامي والصحفي.

من بين اللائي أصبن بكورونا: ريهام السهلي وآية عبد الرحمن والإعلامية الهام نمر مقدمات البرامج بقناة اكسترا نيوز.

المذيعة آية عبد الرحمن شاهين كتبت بحسابها على الفيسبوك: “الحمدلله تم التأكد من اصابتي بفيروس كورونا ..

ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قُريّب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة" ..وهاارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا،"