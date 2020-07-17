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رأي في النائب قيس زيادين..
وطنا اليوم- نتفق او لا نتفق مع قيس زيادين الا انه اثبت خلال الاربع سنوات في المجلس من خلال مواقفه انه منحاز للناس و لم يشرى او يباع.
البعض من الخصوم السياسيين استغل الوقفة النسائية التي ذهب اليها النائب زيادين بمطلب واضح هو تعديل مادة لتشديد عقوبة جرائم الشرف - مطلب طالبت به العشائر الاردنية سنه ٢٠٠٠- و حاولو تحميله بطريقة ملتوية و غير محترمة مسؤولية اليافطات التي حملها البعض و هو غير مسؤول عنها و لم يتبناها لغايات محاولات حرقه انتخابيا قبل الانتخابات بطريقة لا تمت لشرف الخصومة و ادبيات السياسة.
وكان من النواب الاحرار بالمجلس و عكس صورة بهية للاردن في برلمانات اوروبا فلماذا الان الهجمة؟ و تحميله ما لا علاقة له به؟
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