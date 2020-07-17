رأي في النائب قيس زيادين..

وطنا اليوم- نتفق او لا نتفق مع قيس زيادين الا انه اثبت خلال الاربع سنوات في المجلس من خلال مواقفه انه منحاز للناس و لم يشرى او يباع.

البعض من الخصوم السياسيين استغل الوقفة النسائية التي ذهب اليها النائب زيادين بمطلب واضح هو تعديل مادة لتشديد عقوبة جرائم الشرف - مطلب طالبت به العشائر الاردنية سنه ٢٠٠٠- و حاولو تحميله بطريقة ملتوية و غير محترمة مسؤولية اليافطات التي حملها البعض و هو غير مسؤول عنها و لم يتبناها لغايات محاولات حرقه انتخابيا قبل الانتخابات بطريقة لا تمت لشرف الخصومة و ادبيات السياسة.

هذا النائب رفض المصادقة على اربع موازنات و حجب الثقة عن ثلاث حكومات و رفض قانون ضريبة الدخل و ساهم بتشريع و اقرار قانون من اين لك هذا؟.

وكان من النواب الاحرار بالمجلس و عكس صورة بهية للاردن في برلمانات اوروبا فلماذا الان الهجمة؟ و تحميله ما لا علاقة له به؟

ابن الكرك الحر القافلة تسير و اصحاب الاقلام المشبوهه التي تشوه كل جميل في هذا الوطن معروف ثمنها.