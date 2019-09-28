جمال الصرايره بقعة ضوء

كتب ميمون المجالي

عندما يشتد سواد الليل يوجد في كبد السماء نجم يهتدي به السائرون في العتمات

وعندما تكثر خطايا الأرض يوجد عمل خير ينقذ البشرية من الهلاك فهو كبقعة ضوءمعالي جمال الصرايره منذ أن تسلم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية لم يتوانى عن تقديم العون والمساعدة على مساحة هذا الوطن هذا ليس من باب المجاملة ولكنه الواقع للمتبصر

ألا تستحق هذه الشخصيه الوطنيه الفذه الإشاده والشكر لما قدمه ويقدمه للوطن ؛ لا اعتقد أنها مغالاة لأن القاعده الشرعيه تقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله ’

هو شخصية فذة وا عية مفعمة بالإنسانية والنبل و يملك فكرا عاليا، رجل نزيه ويعامل الناس كلها سواسية ولا توجد فى قلبه العنصريه والحقد الطبقى ’ انه يعيد إلينا الأمل بأن نشاهد وجوه تخدم مصالح الوطن وتساهم فى نهضة المجتمع الاردني فى محيط من الخراب والفساد والفشل والمحسوبيه على مختلف الأصعده

. هؤلاء هم الرجال الذين تنهض بهم الأمم…..

فعهدناه جاداً فى عمله باذلاً أسباب النجاح فى مسؤوليته، عندما يتحدث تحس بتفاعله مع الحدث فيبتعد عن الكلمات الجارحه والمؤثره ’ يراعى أحوال الناس، ويتكلم لهم بشفافيه ووضوح.. يقترب من مشاكلهم ليكون العطاء منهم أكثر، وليحقق باسمهم النفع والفائده حقاً يستحق هذا الرجل النموذج أن يذكر اسمه وأفعاله فى كل مكان



فلنقل جميعاً كلمة الحق فى هذا الرجل الوفى لدينه ووطنه ومجتمعه، ونسأل الله سبحانه أن يعينه، ويوفقه ليواصل عطاءه لأمته

من أولئك الرجال الأوفياء الذين حققوا بجهدهم وحرصهم طموح المجتمع وسعادة أفراده، فأنجزوا ما وعدوا، وسعوا إلى حيث أرادوا.. فتحقق لهم الهدف، ونالوا الغايه وسعدوا بحب المجتمع وتقديره… هؤلاء الرجال لا يريدون بأعمالهم جزاء ولا شكوراً…. فقد تعود على بذل الخير، فوجد القبول والاحترام من أفراد المجتمع فهو يسعى إلى تحقيق النجاح فكان النجاح ملازماً له

و كونه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية فهو ليس مسؤولا عن أخلاق الموظفين "فلا تزرُ وازرة وزرَأخرى " يبقى نجمه ساطعا لايدانيه نجم ولاتشوبه شائبه مهما حاولت الأقلام والالسن النيل منه

فإن للمبدعين اعداء وللنجاح في ظل الفساد والانكسار ضريبة يدفعها المخلصون المبدعون تاكيدا للمثل القائل "الأشجار المثمرة تقذف بالحجارة فلا تطرح إلا ثمارا يانعه " شكراً لك يا سيد الرجال، لو الرجال أمثالك لكانت الدنيا بخير، بورك فيك وفي صنيعك فأينما التفتنا وعلى مساحة الوطن نجد بصمة من بصماتك وإنجاز من إنجازات وأنت ترأس شركة البوتاس العربية

فرجل بحجمك تخجل كلمات الشكرمنه وتخجل كلمات المدح والثناء أن تطاوله طولا فكيف إذن بالكلمات النابئة أن تدنو منه وهو فوق الشبهات

أنت بقعة ضوء في عالمنا