الكابتن محمد الخشمان مواصفة اردنية

كتب معن الخشمان .. على مدار سنوات خلت كان يجتهد ويصل الليل بالنهار

يبني مؤسسة من الصفر حتى كبرت واصبحت من كبريات الشركات الخاصة على المستوى الاقليمي والعربي .

كان جنديا في سلاح الجو ..طيارا مقاتلا اخذ الاصرار من هذا العمل وتعلم التحليق بكل اقتدار . يحسب خطواته بكل دقه فلم يكن له خطوة الا بمقاس وقياس صحيح ولم يكن له راي الا بعد تفكير عميق ودقيق..

عن الكابتن محمد الخشمان نتحدث الرجل العصامي الذي انطلق من الصفر ليصل القمة …. ورغم انشغاله بعمله الاقتصادي الا انه مارس العمل السياسي من خلال مجلس النواب ومن خلال تاسيسه لحزب الاتحاد الوطني الذي مثل البرلمان بمقعد ين كان الخشمان من خلالهما نائب وطن ….

الكابتن محمد الخشمان يعتبر قصة نجاح وطنية حقيقية فهو ورعم انه يعد من اكبر الاقتصاديين في البلد الا انه ايضا من اكثر الناس تواضعا وتواصلا مع الناس من خلال شخصه اولا وشركته الاردنية للطيران ثانيا ومجموعة الشركات التابعة لها.

مؤمن جدا بالقدرات الاردنية وربما يعد هذا الامر من اهم اسرار نجاحه يبحث عن المواهب ويقدم لها الفرص للعمل من خلال تدريبها وصقلها وهذا ما يعبر عنه ايضا وجود ما يزيد عن الف موظف من السواعد الاردنية يقودون اعمال الشركات الخاصة بكل اقتدار ..

هو طبق مفهوم الاردن اولا بكل تجلياته فمنح الفرص للشباب الاردني وعمل على حماية المنتج المحلي اضافة الى انه ركز كافة استثماراته في الاردن ايمانا منه بان بلد الخير لا ينتج الا الخير مهما تكالبت الظروف .

وفي الحديث عن الاردنية للطيران التي يمتلكها ويراس مجلس ادارتها والانجاز والتطور المستمر فقد انتقلت من انجاز الى انجاز فهي اول شركة للطيران مملوكه للقطاع الخاص باكملها في الوطن العربي .وهي اول شركة اردنية تحثل على شهادات اعتراف دولية ..كما انها اول شركة عربية توقغ اتفاقية مع الامم المتحده لنقل قوات خفظ السلام وكذلك فان لها اسطولها الخاص من الطائرات.

لم يكن التطور كاملا وكما يريد الخشمان ولاجل ان يواصل المسيرة قام بتاسيس الشركة المهنية لصيانة الطائرات والتي نالت اعترافا اوروبيا وايضا من السواعد الاردنية المتمكنه والمدربة بشكل ممتاز فاصبح الامر كله اردنيا من الالف الى الياء فكان النجاح يبنى بعقول اردنية ويكتب باقلام اردنية ليثبت الخشمان ان الاردن دائما اولا وهو وطن كبير بناسه وعقول شبابه .

ورغم كل هذا النجاح والحضور والمشاغل الا ان الكابتن وهو اللقب المحبب اليه لم ينسلخ عن واقعه الاردني ولم يضع نفسه ببرج عاجي ولم يكلم الناس من طابق مرتفع ..فهو قدم الدعم للاندية الرياضة وكان رئيسا فخريا لعدد منها كما انه تواصل مع المؤسسات التعليمية وقدم لها دعما كبيرا اضافة الى بعض المؤسسات الاهلية المعنية بالشؤون الوطنية كما انه كان دائم التواصل مع المجتمع المحلي فرمم البيوت وتكفل بتعليم الطلاب وساعد في علاج المرضى .

الخشمان انسان اردني حقيقي يمتلك الاصاله والكرم والشهامة ويمتلك الحس الوطني الحقيقي دون البحث عن مكاسب وشعبية ويعتبر ان الوطنية عمل وانجاز وليست كلام وحبر مراق على الاوراق .فكان حكاية وطنية وقصة نجاح تستحق الاشارة اليها بل تستحق الدراسة.