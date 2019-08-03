 وطنا نيوز -الشريف خالد داوود البركات الشوبكي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الشريف خالد داوود البركات الشوبكي
التاريخ : 31-08-2019 11:31:52 المشاهدات: 2265

ولد في خشافية الشوابكة وبعد ان أنهى دراسته الثانوية سافر الى العراق ودرس العلوم السياسية في جامعة بغداد، انغمس الشريف خالد بالعمل السياسي واسس حزب حركة لجان الشعب الاردني، ثم شارك في تأسيس تجمع قيادة الحركة الوطنية، انضم الى تجمع الاصلاح الديمقراطي، ويرأس اللجنة العليا لمراقبة الاداء الحكومي وكافحة الفساد، وهو رئيس ديوان عشائر بلقاوية عمان.

الشريف ابو مشعل من قيادات المجتمع الاردني ويقف في الصف الاول مدافعا عن القضايا الوطنية وله حضور اجتماعي واعلامي كبير ويحظى باحترام كل اطياف المجتمع. 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق