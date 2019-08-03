الشريف خالد داوود البركات الشوبكي

ولد في خشافية الشوابكة وبعد ان أنهى دراسته الثانوية سافر الى العراق ودرس العلوم السياسية في جامعة بغداد، انغمس الشريف خالد بالعمل السياسي واسس حزب حركة لجان الشعب الاردني، ثم شارك في تأسيس تجمع قيادة الحركة الوطنية، انضم الى تجمع الاصلاح الديمقراطي، ويرأس اللجنة العليا لمراقبة الاداء الحكومي وكافحة الفساد، وهو رئيس ديوان عشائر بلقاوية عمان.

الشريف ابو مشعل من قيادات المجتمع الاردني ويقف في الصف الاول مدافعا عن القضايا الوطنية وله حضور اجتماعي واعلامي كبير ويحظى باحترام كل اطياف المجتمع.