الاستاذ الدكتور محمد القطاطشة نجاحات تتحقق دون ضجيج

وطنا اليوم- قلة من الاشخاص من يعملون ويحققون الانجازات دون ضجيج الاستاذ الدكتور محمد القطاطشة عرفته ساحات جامعة مؤتة باحثا متميزاً واستاذً فذا صاحب شخصية قوية وصارمة، همه العطاء دون مجاملة فحقق انجازات علمية وبحثية اهلته للارتقاء على سلم المواقع الاكاديمية ليتم اختياره عميدا لكلية الامير حسين للدراسات الدولية في الجامعة الاردنية.

القطاطشة يحظى بقبول شعبي واسع في محافظته الطفيلة مسقط رأسه كما تربطه شبكة علاقات واسعة على جغرافيا الوطن، وقد قطف ثمن ذلك بانتخابه نائبا في مجلس النواب السادس عشر كان متميزا في أدائه صاحب رأي صائب يدافع عن الوطن بشراسه دون مجاملة.

ثم عاد الى ام الجامعات الجامعة الاردنية ومنذ تسلمه عمادة الكلية اختط لنفسه مسار للارتقاء بها لتكون حاضنة تمكن الدارسين فيها من الاطلاع على التجارب السياسية على الصعيد الدولي والمحلي ففي وقت قصير استطاع ان يعقد نشاطات عديدة ومهمة حضرها طلبة الكلية المتسلحين بالعلم والثقة بالنفس لتزيدهم هذه اللقاءات خبرة واطلاع واسع حتى يتخرج الطالب معززا بالثقة واليقين والاجتهاد الدائم.

القطاطشة بطيبته وعفويته وبساطته وذكاءه وإصراره على النجاح يستحق ان نطلق عليه لقب بلدوزر العمل في الجامعة الاردنية...دائما الى الامام ابو رسول.