زيد نفاع جندي مجهول يعمل لمصلحة الوطن

كتب الدكتور قاسم جميل العمرو

هناك الكثير من الاشخاص في هذا العالم المزدحم بالبزنس والمصالح الشخصية والاستعراض الزائف والمتاجرين بمشاعر واحاسيس الناس وعواطفهم، من يعمل بعيداً عن الصخب والاضواء والتشويش، ديدنهم العمل والوفاء والاخلاص وخدمة أوطانهم دون النظر الى المكاسب والمغانم، منهم كثيرون ينفقون المال دون رياء او منْة ومنهم من يُقدم الخدمة دون النظر الى العائد الشخصي أو المنفعة المادية هؤلاء عطاؤهم متواصل وقد أختص الله من عباده أُناس يقضون حوائج الناس.

في هذا الوطن المعطاء هناك رجال عطائهم كثير وخيرهم وفير ومجلسهم يبعث على الراحة وبساطتهم تدل على طيب منبتهم وحسن أخلاقهم، وفي سلسلة من المقالات التي تتحدث عن الشخصيات الوطنية نُفرد مساحة للحديث عن الرجل المعطاء الجندي المجهول (إنه الدكتور زيد نفاع) الذي لم يعمل لنفسه فقط بل عمل للوطن وأبنائه واجتهد بشكل شخصي ليبني علاقات وثيقة مع جمهورية هنغاريا هذه الدولة التي تشهد تطوراً في جميع المجالات وأسفرت جهوده عن جلب عشرات الالوف من السياح ليخلق بيئة إيجابية واطلاع واسع لدى المجتمع الهنغاري عن الاردن والحضارات المتعاقبة عليه.

لم تقف جهود نفاع عند هذا الحد بل استطاع وبجهود ذاتية خدمة الوطن من خلال توفير 400 منحة دراسية سنوية في مختلف التخصصات يقدر عائدها بملايين الدنانير تقدمها الحكومة الهنغارية للاردن والشيء بالشيء يذكر لولا الجهود المبذولة من الدكتور زيد نفاع لما تحقق ذلك (الرجل له من أسمه نصيب فهو زيد ويعني ذلك الزيادة، ونفاع اي ينفع الناس ) وقد انطبق ذلك قولا وعملا على هذه الشخصية الوطنية المحترمة.

المثير في مجتمعات العالم الثالث التي تعج بالصالونات السياسية هناك كثيرون من أعداء النجاح يحاولون دائما رجم الاشجار المثمرة بالحجارة بدلا من الافادة من ثمرها ويحاولون تكسير اغصانها أو اغراق المركب الذي ينفع الناس وتحطيم مجاديفه فيختلقون القصص المفبركة وبثها من خلال وكلاء امتهنوا الاساءة للناس من أجل التكسب على حساب الضمير والقيم فللاسف هذا هو عالمنا فيه الاشرار والاخيار ولكن كلمة الشر اسرع انتشارا بسبب تمكن الحسد من أنفس الكثيرين.

وانا اتحدث عن هذا الرجل اعتقد انه له اعداء وحساد يحاولون بشكل او بآخر المساس بشخصه وهذه ضريبة النجاح التي يدفع ثمنها الكثير، لكن مصالح الوطن الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية يجب ان تكون بعيدة عن الاجتهادات الشخصية لهذا الوزير او ذاك لان الوطن أهم من وزير متقاعس يحاول التشويش على جذب الاستثمار وقد اشار جلالة الملك حفظه الله الى هذا السلوك من بعض المسؤولين واعاقتهم لجهود الاستثمار.

نفاع يجتهد لخدمة الوطن وهو خارج السلطة ولديه من الافكار لجذب الاستثمار ما يُنعش بعض المناطق التي تعتبر جيوب فقر خصوصا وان الاردن لديه أهم المواقع الاثرية والدينية على مستوى العالم ولو استفدنا من الحج المسيحي وطورنا البنية التحتية لجذب مسيحيي العالم لاصبح الاردن من أغنى الدول وستكون العائدات بمليارات الدولارات وكل ما هنالك تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الجاذبة.

الوطن يحتاج جهود جميع ابنائه اينما كانت مواقعهم تجسيدا لفكرة المواطنة الصحيحة فيقدم كل إنسان على قدر استطاعته لننهض بهذا البلد ليكون كما اراده جلالة الملك في المقدمة دائما من خلال تكافل ابنائه وحرصهم، والدكتور نفاع يجسد رؤية سيدنا من خلال عمله الدؤوب لخدمة الوطن وابنائه ويجب الاستماع والتبصر بافكاره لتجسيدها على ارض الواقع بما ينفع الناس..نفاع جندي مجهول يعمل بصمت دون ضجيج فليكن الله معه في كل مسعاه.