وطنا اليوم - محرر الشؤون المحلية: نشر رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل عدة ساعات تغريدة على موقع التواصل تويتر قال فيها:

‏" خدمة العلم.. من أجل أجيال أردنية قادرة ومُمَكَّنة ومنتجة" .

الملفت في التغريدة حجم التعليقات التي ردت باغلبيتها بشكل سلبي على ما قاله الرزاز حيث يبدو أن المعلقون استغلوا تغريدة الرزاز للانقضاض على الأداء الحكومي مؤخراً خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت لتنظيم قطاع العمل في ظل ارتفاع ارقام الإصابات بفايروس كورونا.

حيث كتب الخبير في قطاع النفط والطاقة عامر الشوبكي :

‏‎دولة الرئيس خدمة العلم في تصوركم تخرج عن مساقها العسكري، اطلاق مشاريع فارغه من المضمون وغير منتجه تفهم في نطاق الاستعراض واشغال الرأي العام، الاجيال الحاليه والقادمه مثقله بالديون نتيجة نهج سياسي واقتصادي بعيد عن العداله واقرب للفساد، ما تعتبره انجاز هو في الواقع طريق للهاويه.

فيما علق ناشط تواصلي بشكل ساخر قائلاً:

‏‎بدكم تعملولنا October surprise يعني مثل هالعالم ، انتوا حكومه مُفلسه عليكم الرحيل بأدب واحترام عقول الشعب ، بس انتوا خلص ماشيين على نظام قُل ما تريد ودعني افعل ما اريد ، مشاريعكم غير مُنتجه وفارغة المحتوى والهدف .

وكتب ناشط يحمل اسم النوارسه : ‏‎الاهم من خدمة العلم عند الشباب هي خدمة الوطن عند المسؤولين.

وعلق ناشط يحمل اسم اسلام قاسم بقوله:

‏‎المشكلة عطوفتكم أنكم تعتقدون أن الأردن هي عمان فقط..

أحضر إلى إربد والطفيلة والكرك وجرش وعجلون وانظر بأم عينك كم شخص يتناول طعامه من القمامة.

الشعب الأردني مطحون، هنالك رجال عريضين المنكبين وطوال القامة لا يجدون عمل يُكفيهم ويُكفي أسرهم

ويرضون بأقل من ٣٠٠ دينار.

‏‎ناشطة تحمل اسم هبا علقت : الله يعينك ! مش الشعب الي طالب ب خدمة العلم ليش غيرو رائيهم !!!.

وهما نفسهم الي طالبو تحبسونا عشان كورونا و كمان اعترضو !!

فيما تولت التعليقات حيث رصدت وطنا اليوم عدد التعليقات التي وصلت خلال 4 ساعات إلى 512 تعليق بين مؤيد ومعارض لما غرد به دولة رئيس الوزراء الا ان التعليقات في مجملها استغلت تغريدة الرزاز لتوجه انتقادات وصفت بالحاده على أداء الحكومة، الأمر الذي يشير إلى أن استطلاع الرأي بشكل عام يظهر تدني مستوى الأداء الحكومي والرغبة في التغيير أصبحت واضحه من خلال التعليقات على تغريدة دولة الرئيس عمر الرزاز.