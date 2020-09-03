إنعاش المجلس المتوفي ايكلينكياً، بمدنية الغاية تبرر الوسيلة ام بإسلامية درء المفاسد أولى من جلب المنافع؟ ام ان الضرورات ستبيح المحظورات؟

بقلم: نضال ابوزيد

على الرغم من الحراك الانتخابي الخجول الذي يجري على وقع ازمة كورونا، والبدء بتدفق وتزاحم اسماء وصور المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدأ الدعاية الانتخابية رسمياً، لم يخلو الجو العام من تصلب نواب المجلس الثامن عشر ومحاولات بعضهم إطلاق تصريحات توحي برغبة عارمة لديهم لبقاء المجلس الذي يحتضر، سواء بسيناريو التمديد او بسيناريو مجلس يسلم مجلس ليس مهما المسمى، بقدر ماهو الأهم بقائهم في كرسي المجلس تحت القبه، لاطول فترة ممكنه، ولو كان هذا الحماس والتزاحم في التصريحات يستند إلى قرائن قانونية او وقائع دستورية او برنامج عمل تحت أي غطاء سوء اقتصادي او سياسي او حتى اجتماعي لكان ذلك مقنعاً امام الشارع وعمق فكرة وطروحات بعض النواب نحو بقاء المجلس ولو في غرفة انعاش، ولكن يبدو أن المكافيليه قد طغت على افكار بعض النواب وطروحاتهم بانعاش المجلس الثامن عشر من باب الغاية تبرر الوسيلة.

يقود هذه الحالة النائب صالح العرموطي اكثر المتحمسين لبقاء مجلس النواب الثامن عشر لاطول فترة ممكنه، حيث شكك العرموطي اكثر من مرة بامكانية اجراء انتخابات نيابية بسبب الظروف السياسية القائمة معتبرا أن خيار التمديد للمجلس مازلال قائما، كما طالب العرموطي النواب حين تردد خبر حل البرلمان بالاستمرار بالاتصال بمراجعيهم وبناء قواعدهم الانتخابية، لا أن يقوموا بسحب أوراقهم وكأنهم يسلّمون بحل المجلس، حيث أكد العرموطي حينها أن مجلس النواب كإستحقاق دستوري ما زال يمارس ولايته، كما عبر العرموطي أيضا في أكثر من مناسبة عن صعوبة هضمه لفكرة اجراء الانتخابات، فيما قوانين الدفاع لا تزال على قيد الحياة، على حد تعبير العرموطي.

اما المخضرم النائب خليل عطية يكثر من الاستفسار عن الالتزام الحرفي بمعايير القانون ومنظومة العدالة ونسبة المشاركة المحتملة للناخبين في الانتخابات القادمة في الظروف الصحية الحالية، بالمقابل اجتهد النائب د.ابراهيم البدور وقام باجراء حسبة رقميه يكشف من خلالها موعد الحل والانتخابات ، حيث أنه وباستخدام الثوابت الدستورية، كما يقول البدور لايمكن توقع تاريخ حل المجلس وموعد اجراء الانتخابات الا بعد استقرار الأوضاع العامة المتعلقة بأزمة كورونا وتداعياتها.

بمعنى ان ثمة حالة جدلية يطرحها نواب المجلس الثامن عشر، ويغمزون ويلمزون في اي مناسبة بأن بقاء المجلس افضل من حله فيما يبدو انهم منقسمين في مرجعيتهم الفكرية في بقاء المجلس إلى تيار مدني يفضل اتباع القاعدة الميكافيلية، "الغاية تبرر الوسيلة" ، وتيار إسلامي او مساند للإسلامي تحت بند القاعد الشرعية "درء المفاسد اولا من جلب المنافع"، متجاهلين بذلك ان هذه القواعد الفكرية بغض النظر عن مدى صلاحيتها من عدمها، تصلح في حالة التكافؤ، لا في حال التناقض بين الواقع وبين الدور الذي لعبه نواب المجلس الثامن عشر الذي وصف بانه أضعف مجلس في تاريخ الدولة الأردنية، فيما وصفه النائب عبدالكريم الدغمي خلال استضافته على قناة المملكة وهنا اقتبس ” إن النواب مجرد ديكور"، كما أظهر تقرير مركز راصد الصادر بتاريخ 8 اب ان 48٪ من النواب قيّموا أداء المجلس بالجيد، بمعنى ان 52٪ غير راضين عن أداء المجلس او لم يصوتوا اصلاً، كما أن ارقام راصد تعزز فكرة ان نواب المجلس الثامن عشر يصرون على ادمانهم لكرسي النيابه، ويعزز ذلك التوجه دراسة أخرى لمركز راصد صدرت مؤخراً، أشارت إلى ان 103 برلماني وبرلمانية ينوون الترشح للانتخابات النيابية، و 18 برلمانية من أصل 20 برلمانية ينوين الترشح للانتخابات النيابية، وهذه الأرقام لغاية تاريخ 3-9-2020، (كما ورد في تقرير راصد) ، بمعنى أن النواب يصارعون الموت في الرمق الاخير، متشبثين بالكرسي غير قادرين على تصور ان يعيشوا بعيدين عن مزاياه ومتعته وتجلياته مع سبق الاصرار والترصد.

ثمة مزاج عام يسود بين نواب المجلس الثامن عشر بأن المجلس القادم لن يكون كما تشتهي سفنهم، الأمر الذي يضعف فرصهم بتسّيد المشهد النيابي لذلك يصرون على إرسال إشارات ضمنيه علها تصل مطبخ القرار في الدولة الأردنية وتغيير في اتجاهات الرأي العام في الشارع، الذي تدل المؤشرات إلى أنه لغاية الآن لم يدخل في المزاج الانتخابية لأسباب عدة أبرزها انشغاله بقضايا أعمق من قضية الانتخابات وهي تداعيات ازمة كورونا على معيشته اليومية، كما أنه اي الشارع سئم الوجوه الحالية في المجلس والتي عززت في ذهنيته نتيجة الاداء الهزيل للمجلس انهم اي النواب أدوات لا تسمن ولا تغني من جوع.

بالمحصله الارتباك في المشهد الانتخابي للمجلس القادم واضح، وتوليفة المشهد البرلماني التاسع عشر يبدو أنها ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، ليس بحكم الشخصيات التي ستقود المشهد التشريعي والرقابي الجديد قوتها او ضعفها او قواعدها الانتخابية او خلفيتها الحزبية، بقدر ماهو بحكم الملفات والقضايا التي تنتظرهم تحت القبة، و المختلفه من حيث النوع و الكم، هذا ما يدركه تماما نواب المجلس الثامن عشر او انه تسرب لبعضهم، وهو ما يقلقهم ويدفعهم للاصرار على إرسال الإشارات محاولين بذلك تعميق ارباك المشهد امام مطبخ القرار والشارع معاً، ليبقى السؤال الأكثر جدلاً هل ينجح تيار الغاية تبرر الوسيلة ام تيار درء المفاسد أولى من جلب المنافع في تعميق فكرة التمديد للمجلس الثامن عشر؟ ام سيتم إنتاج اتجاه رسمي يهدم التيارين معا، ويعلن نهاية هذا الشهر حل المجلس من باب الضرورات تبيح المحظورات؟.