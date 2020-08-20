العمرو يكتب: وهم السيطرة على وباء كورونا.

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

الحقيقة التي لا تقبل نقاش ان الانسان هو العنصر الاهم في مواجهة الاوبئة عندما يرتقي بعقله لمستوى التحدي المتمثل بخطورة وباء على شاكلة كورونا، فمعظم الامراض الوبائية مثل الكوليرا وشلل الاطفال والحصبة، تمت السيطرة عليها بالوعي وبالاجراءات السليمة الخالية من الاستعراض فلا دولة على وجه الكرة الارضية لديها خطط واضحة من أجل السيطرة على تفشي وباء كورونا، وذلك لاسباب عديدة اهمها عدم القدرة على اغلاق الحدود بشكل كامل ومنضبط، اذا ما علمنا ان اغلاق الحدود يعني خنق الاقتصاد وقتله كما ان رعايا الدول بحاجة للعودة الى بلدانهم ولو بعد حين، وبطبيعة الحال هم منتشرون في العديد من دول العالم الجاذبة لمختلف الجنسيات من حول العالم ومثال ذلك الدول الاوروبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

تعامل الحكومة الاردنية مع بداية الازمة غلب عليه عنصر القوة والعاطفة بسبب دعاية وباء كورونا وتحدياته، باعتباره جائحة ولا يوجد اي تصور في الدول المتقدمة لمواجهته سوى بالاجراءات الصارمة في تحقيق التباعد من خلال الحظر.

سياسة الحكومة في مواجهة الوباء ادت الى اتخاذ اجراءات قوية كان لها تداعيات على حياة الناس وخنقهم وتسببت بـ الحاق الاذى اقتصاديا بالافراد والشركات وادت الى تراجع اقتصادي انعكس على حياة الناس ورواتبهم اضطرت معه الحكومة لايقاف العلاوات وتقليص الانفاق.

السيطرة كانت ممكنة باغلاق الحدود وتوهمنا اننا سيطرنا على انتشار الوباء، وظنت الحكومة بانها قدمت عملا رائعا واستثمرت في ذلك لتخلق قناعات لدى المواطن بحسن ادارتها، ولان المثل يقول الطولة كشافة تبين لنا بان الحكومة غارقة بوهم الانتصار وان عملية السيطرة ما هي الا مؤقتة وان الاختبار الحقيقي سيكون عند عودة النمواطنين من الخارج الى الوطن سواء من فقدوا وظائفهم او من كانوا في زيارات خاصة او طلبة علم.

فتح الحدود وعملية التبادل التجاري من خلال منفذي حدود العمري وجابر أكدت استحالة السيطرة على هذا الفايروس اللعين الذي يدخل الى الجسد ويخترق الحدود دون استئذان وكشف المستور وترهل الادارة وعيوب الاجراءات .

المأخذ على الحكومة هو بياناتها ونشوة النصر عند تراجع الاصابات وتغنت بالصفر وهو مايسمى بالنصر الوهمي لانه استند الى ارقام الفحوصات العشوائية، كل هذا التطبيل والتزمير خلق حالة من عدم المبالاة والاسترخاء في الحدود ووصول المواطن الى قناعة ان الحكومة تخفي شيء فلم يكترث ابدا بوسائل السلامة العامة مما زاد عدد الاصابات .

وهم النصر جعل الحكومة فاقدة لوزنها من خلال تضارب تصريحات الوزراء وكل منهم يلقي باللائمة على الاخر.الموضوع المهم الحكومة اقنعتنا انها واجهت انتشار الوباء بالاجراءات الصارمة واليوم لا قدرة لها على تعطيل حياة الناس ولم يبقى الا ايام معدودة لعودة الطلبة الى مقاعدهم مع بدء العام الجديد ويبقى السؤال الصحة ام الاقتصاد اهم بالنسبة للحكومة وقد سمعنا احاديث الوزراء الذين اوهمونا انهم حريصون على صحتنا فحجزوا على حريتنا، لكن ماذا لو انتشر الفايروس بشكل اكبر من قدرتنا على التعامل معه وما هو موقف الحكومة وكيف توفق بين تصريحاتها والواقع الجديد الذي سيفرض نفسه بقوة هل ستتبع سياسة مناعة القطيع؟ وهل القطاع الصحي مؤهل لاستقبال الاصابات في حال زيادة عددها؟..مشكلة المشكلات ان هذه الحكومة لا يوجد فيها مسؤول يتحمل اخطاء قراراته.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري