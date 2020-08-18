تغييب مخازن الدولة الاردنية عن الواقع، انتج قرارات لاتتجاوز بلة ريق، عوضا عن ارواء ضمأ

بقلم : نضال ابوزيد

في الوقت الذي تغييب فيه جملة الطروحات التي اعتاد الشارع الأردني ان يستمع لها من النخب السياسية ورجالات الدولة من العيار الثقيل، لوحظ من خلال حوارات بدأت تطفوا مؤخراً على السطح لبعض رجالات الدولة ومخازنها السياسية الفكريه، اتصفت هذه الحوارات بأنها افتقرت على مايبدو إلى التنظيم والتراتبيه وجاءت عفويه مستغلين بذلك اي مناسبة للحديث حول الواقع الحالي وتشابك الملفات الخارجية وحالة الفوضى والتضارب في التصريحات الحكومية.

ثمة تصريحات غلب عليها طابع يوحي بعدم الرضى عما يجري داخليا حيث استغل شخص بوزن الدكتور خالد الكركي، حفل إشهار كتاب "القرار" للرئيس الأسبق مضر بدران، ليمرّر انتقادات لاذعة لطريقة إدارة الشأن العام، والتعاطي مع الأزمات التي تعصف بالبلاد، فيما جاء حديث الكركي ليصف الهم الأردني بطريقة الكركي العفويه عراب المصطلحات اللغوية العميقة، كما استعرض الكركي ما يقلق الشارع وقفز بين ملفات حساسة عدة، استهلها بدعوة اذرع الدولة للتعامل بعقلانيه ، للخروج من مطبات سياسية واقتصادية عميقة، ومذكراً بثنائية الدولة التي ينادي به الكركي دائما، وهي ثنائية المعرفة والقوة، ولم يغيب عنه بالطبع أن يستذكر قضايا عميقه تلميحاً وتصريحاً، فيما الملفت كان تكرار استخدام الكركي وهو العارف بالحال الداخلي لعبارة باللهجة الكركية المحكيه وهنا اقتبس " خليني ساكت انا ما راح احكي حتى مايزعلو مني"، في مؤشر على غصه عميقه عبر عنها الكركي نتيجة تغييب النخب عن المشهد.

ثمة مفارقة اتسم بها طابع الحضور إلى جانب الدكتور الكركي في إشهار كتاب " القرار" لمضر بدارن نخبة من رجالات الدولة السابقين، مثل: عبد الرؤوف الروابدة وأحمد عبيدات وعدنان بدران وعدنان أبو عودة، حيث كتبت سابقا تفاصيل ماقالته هذه النخب في مقالة حملت العنوان " رجل المخابرات والسياسة وأشهار القرار" (اضغط هنا) ، فيما المفارقة الاعمق كانت في تغييب هذه النخبه من مخازن الدولة الأردنية و عقولها هم وغيرهم من الرموز عن المشاركة بالقرب من او في مطبخ القرار.

فيما يمكن أيضا ملاحظة والتقاط وجود حالة شغف لدى الشارع لمطالعة آراء واتجاهات مخازن الدولة التي عاشت أدق مراحل الدولة الأردنية ولم يكونوا يوما طرف تأزيم بقدر ماكانوا طرف حلحلة رغم وجود بعض الهفوات التي ارتكبوها أثناء ولايتهم الا انهم كانوا استثمارا للسلطة في ترميم حالة الثقة مع الشارع.

بعيدا عن حلقة النخب في إشهار " القرار"، وبالجهة المقابلة تماما وجه نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ممدوح العبادي أيضا انتقاد تمثل باعترافه بوجود طبقة جديدة لا تؤمن بأهمية الشراكة مع طبقة السياسيين السابقين، بدعوى التطوير، لتستعين بحلول وقرارات معلبه بُحث عنها في "غوغل" .

ثمة تيار اخر برز بين ركام خبرات الدولة الأردنية قاده الوزير السابق، أمجد هزاع المجالي، والذي كرر في أكثر من مناسبة بضرورة مكاشفة رأس الدولة جلالة الملك والذي وجه الحكومة اكثر من مرة بضرورة الحفاظ على حقوق المواطن وكانت توجيهات جلالته أعمق بكتاب التكليف السامي وهنا اقتبس من كتاب التكلف السامي ( اضع امامكم جملة من الأولويات والثوابت، لتكون نبراسا في العمل والتواصل مع شعبنا الأردني بلغة واضحة ضمن نقاش جاد)، فلم تلزم الحكومة بذلك فلا كانت اللغة بين الحكومة والشارع واضحة ولا كان النقاش جاداً، نتيجة ما يجري من استنساخ لحلول وقرارات يتبناها بعض عناصر الحكومة الحاليه بعيداً عن الواقع المألوف في الشارع الأردني مما افشل جل او كل قرارات فرق الاشتباك الحكومي سوء السياسية او الاقتصادية منها، ومؤخرا من اقتحم جدار ازمة كورونا.

ويقر المجالي بأن تسرب من وصفهم بـ"فقراء الخبرة والكفاءة" في بعض مواقع الدولة الحساسة، وتغليب الأجندات والمصالح الخاصة على ممارساتهم في مواقعهم، أنتجا ظاهرة رفض القرارات من قبل الشارع وحول الشارع إلى مختبر للتجريب ومن ثم التعديل ليعقبه التطوير في القرار، الأمر الذي افقد الشارع الثقة في اي قرار تستنسخه أطراف الحكومة من تجارب خارجية او منقولة بالتصرف من محركات البحث والفضاء الإلكتروني.

في ظل كل ما أشارت له النخب من عبارات ومشاكل تضرب بعمق الشارع الأردني، كان مردها التضارب في التصريحات الحكومية، حيث قرارات العودة للمدارس تصدرها وزير الصحة لينتج قرار خارج اختصاصه، فيما يتبعه قرار اخر متضارب لوزير التربية لتأتي بعدها لجنة الاوبئة وتنسف القرارين معاً، ثم يأتي قرار فتح المطار وإعادة المغتربين، والذي أشار اليه مؤخرا الدكتور معن القطامين مستشهدا بالأرقام حول تضارب غير مبرر من اطقم حكومة الرزاز، حيث وزير الصحة مرة أخرى يغرد باتجاه عاكس فيه اتجاه التصريح الرسمي الذي جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، فيما وزير النقل المعني المباشر بالملف غائب كليا عن كل التفاصيل ، الأمر الذي يشير إلى أن هناك حالة تخبط غاب عنها التنسيق نتيجة تصدر حلول اجتهادية لا يتم تنسيقها ومونتاجها واخراجها بصورة جيده ترضي المراقب الشعبي والرسمي مما جعلنا امام تضارب واضح في كل القرارات الرسمية.

حالة من التخبط توحي بامرين الأول أن هناك طرف او تيار داخل حكومة الرزاز ينأى بنفسه او بشكل أدق يعيق الرجوع إلى عقول و مخازن الدولة الأردنية في استشراق تجارب سابقة يمكن أن يقاس عليها في اتخاذ القرار، والأمر الثاني ان هناك من يعمل جاهدا على تغييب النخب ويربك المشهد لأسباب تتعلق بالتنافس بين الحكومة في المركز والاطراف و محاولة وزراء فرض انفسهم على المشهد بعضهم علنا والبعض الاخر من وراء حجاب، بحجة ان الأوائل لايعرفون اكثر مما يعرف بعض هواة الواقع الحالي وأن السابقين باتوا حرسا قديما كلاسيكيين، على حد تفكير وزراء التأزيم الحاليين في مطبخ قرارات اصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تتجاوز بلت ريق عوضا عن ارواء ضمأ.