إسرائيل تستخدم طعم الضم للتموضع إقليمياً وعربياً، وماذا بعد الاتفاق مع الامارات؟

بقلم: نضال ابوزيد

في الوقت الذي تناور فيه تل ابيب بورقة ضم غور الاردن، وتنجح في اختراق الدبلوماسية العربية وبالاخص الخليجية، تتسابق دول الخليج على استحياء في التقرب من اسرائيل، حيث برزت مؤخراً ثمة حالة غريبة اعقبت اعلان الاتفاق الإماراتي - الاسرائيلي والذي اطلق عليه ترامب الاتفاق ( الإبراهيمي)، لتطبيع العلاقات برعاية امريكية وبشكل أدق برعاية إدارة ترامب تمثلت بالموقف البحريني والعماني اعقبه المصري المرحب بالاتفاق، فيما الموقف الأردني حافظ على مسافة أمان من خلال بيان ظهرت فيه الدبلوماسية الأردنية اقل حماسة من نظيراتها العربية، حيث تحاول عَمان ان تبقى قريبة من الطاولة في الملف الفلسطيني الذي ترتبط فيه تاريخيا وديموغرافيا وتتراكم فيه الخبرة الأردنية.

عربيا لايزال الموقف العربي الرسمي بحالة تشير إلى ترحيب ضمني بالاتفاق فيما الشارع العربي المنهك والواقع تحت وطأة سياسات اقتصادية مرهقة وقرارات سياسية متشابكة وازمات متتالية نتيجة تدخلات دولية في قرارات سيادية، لم يبدي اية ردة فعل تستطيع تحريك الموقف الرسمي، فيما دوليا لم يلتقط اي إشارة من اي دولة تشير إلى تحفظ او استنكار للاتفاق، الأمر الذي يوحي بأن الاتفاق يبدو أنه طبخ بطريقة اعتمدت عنصر الصدمة والمفاجاة، مما جعل الاتفاق يكتسب صفة الشرعية العربية الرسمية وليس الشعبية.

ثمة مؤشرات سبقت الاتفاق الإماراتي - الاسرئيلي كانت توحي بوجود تحرك أمريكي نحو صياغة حالة انقاذ للرئيس الامريكي ترامب الذي تراجع في استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المتوقعة في ٣ تشرين الثاني / نوفمبر القادم مما استدعى تحرك أمريكي باللجوء إلى الملف الأكثر ثقلا في معادلة السياسة الخارجية الأمريكية وهو ملف العلاقات الاسرائيلية مع دول المنطقة.

لن يتوقف فريق الرئيس الأمريكي ترامب عند حدود الاتفاق الإماراتي - الاسرائيلي حيث تدل المؤشرات بوجود تحركات نحو تعزيز الاتفاق وعدم ترك الإمارات وحيدة في مواجهة انتقادات شعبية خجولة بدأت تتصاعد اماراتيا وعربيا، حيث من المتوقع أن يتم استثمار الخطوة من قبل الإدارة الامريكية، بحيث تكون البحرين اول الملتحقين بالركب الإماراتي بطريقة مشابهة للاتفاق مع اسرائيل ولكن بصيغة اكثر اندفاع بحرينيا وأقل حماسه اسرائيليا، ويظهر ذلك من خلال الترحيب السريع بالاتفاق والذي صدر عن المنامة في بيان يبدو أنه كان في انتظار ان يتم كسر حالة الجمود مع اسرائيل من قبل اي دولة خليجية.

فيما الموقف العُماني بدا واضحاً بوجود نوايا للإعلان عن إتفاق رسمي رغم وجود اتفاق ضمني بين مسقط وتل ابيب ظهر منذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط ولقائه السلطان قابوس قبل وفاته، الا ان التوجس العُماني له مايبرره حيث يحكمه مستوى العلاقات العُمانية مع ايران، فيما بقي الصمت السعودية في حالة ترقب ورصد لردود الفعل على الحالة الإماراتي ومن يتبعها من دول الخليج وبانتظار كشف المكاسب التي قد تحصدها تلك الدول لتبرير الاندفاع السعودي نحو إسرائيل، باعتبار انها أصبحت امام امر واقع خليجيا، حينها سترى الرياض في تل ابيب المنقذ لها من المستنقع اليمني خاصة في ظل وجود مسقط (التي تملك تأثيرا في الحالة اليمنية) في دائرة الاتفاقات مع اسرائيل ، فيما يتوقع أن تبقى الكويت اخر دولة تدخل في حلقات التطبيع مع إسرائيل باعتبار تشابك الوضع الكويتي مع ملفات على راسها الملف الإيراني، ويحكم التوجس الكويتي أيضا عنصراً هو الاقوى يتمثل في ردة فعل البرلمان الكويتي مما يعني ان الاختراق الاسرائيلي للكويت بغطاء أمريكي، سيتم من زاوية البرلمان لا من زاوية الحكومة.

ثمة ملفات عربية أخرى غير الملفات الخليجية تم اختراقها ويمكن استغلالها في تشجيع حالة التقارب الاسرائيلي العربي الا انها تبدو في الوقت الحالي مؤجلة سيتم التفرغ لها لاحقا في تشجيع التقارب الاسرائيلي مع الدول العربية شمال أفريقيا وعلى راسها الملف السوداني والملف الليبي الذي سيكون من خلال المشير خليفة حفتر وستكون مصر رأس الحربه في هندسة التقارب العربي الاسرائيلي شمال أفريقيا، حيث ستحاول الإدارة الامريكية الحالية التلاعب بالواقع الحالي للملفات العربية المتأزم شمال افريقيا، بشكل يضعها في زاوية الخيار الامريكي وبشكل أدق ستكون الإشارة الأمريكية اما المزيد من التقارب مع إسرائيل او المزيد من الفوضى.

بالمحصله يبدو أن الإمارات قد نجحت في كسر الجليد في التوجه نحو إسرائيل وكسر حالة الرعب الرسمي من الشارع العربي وبطريقة توحي بأن الإعداد للاتفاق تم بطريقة براغماتية الأمر الذي سيدفع إلى المزيد من الاتفاقات الخليجية و/ او العربية التي ستظهر خلال الاسابيع او الأشهر القادمة وقبل شهر تشرين الثاني / نوفمبر موعد الانتخابات الأمريكية، ويدل تصريح الرئيس ترامب بان اتفاق الإمارات - إسرائيل ( الإبراهيمي) لن يكون الاخير الأمر الذي يوحي بأننا امام مشهد أخر يُنتظر ان يتم تأطيره ليخرج بصيغة اكثر عمقا من الاتفاق الإماراتي، حيث ستكون ورقة ضم غور الاردن الطعم الذي سيتم التلويح به مرة اخرى والاستناد عليه كل مرة من قبل كل أطراف معادلة التقارب مع إسرائيل بحجة منع إسرائيل من ضم غور الاردن او قضم أراضي فلسطينية.

وتبقى حسابات الربح والخسارة في ملف العلاقات الاسرائيلية العربية الأكثر جدلا، فمن الزاوية الأميركي، حقق ترامب مكاسب من خلال صفقة دبلوماسية من العيار الثقيل بدأت بالإمارات ولن تنتهي بها، ساعدته الظروف الاقليمية والقابلية الإماراتية المفتوحة والرغبة من الدول العربية التي تعيش حالة فوضى، على أن تؤتي التحركات الاسرائيلية بغطاء امريكي ثمارها الانتخابية لترامب، فيما مكاسب إسرائيل تعززت باستمرار الهيمنة في المنطقة من خلال التلويح بملف ضم غور الاردن تارة، والتدخل لكبح جماح النفوذ الإيراني في المنطقة تارة أخرى وهي محركات تستغل لزيادة سرعة الاندفاع العربي نحو تل ابيب، فيما تبقى الأهمية الكبرى بأن الخسائر العربية تتوالى و تتعمق من خلال نجاح ترامب في تمكين إسرائيل من الحصول على تنازلات عربية مجانية مقابل تكريس الاحتلال وليس إزالته.