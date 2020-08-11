العمرو يكتب: ننحاز للدولة ولا نقف ضد المعلم

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

كل الادبيات السياسية والتأريخية تؤكد ان الدولة وعاء جامع لابنائها والصورة التي تَعْلق في أذهانهم وهي قبلة اهتماماتهم السياسية يتسابقون فيما بينهم لاعلاء شأنها في الميادين الادبية والفنية والرياضية والسياسية والاقتصادية فيحرصون على قوتها ومنعتها ويجتهدون دائما ان تكون للجميع دون ان يخطفها تيار أو فئة او نخبة، ويقفون في وجه أي خطر يتهددها ولا يجود الانسان بدمه وروحه الا دفاعا عن الدولة.

ربما وقعت الحكومات المتعاقبة في أخطاء تراكمية أدت الى اتساع الهوة بين المجتمع والحكومة نتيجة قرارات ادارية واجتهادات ليست بمكانها وربما عن قصد ،تعكس حالة الاستقطاب المناطقي او النخبوي فأصبحت القرارات الحكومية استجابة لمتطلبات فئات على حساب المجتمع، ولكنها الدولة فلا نفرط باستقرارها لانها حياتنا ومآلنا الذي سنؤي اليه بعد انتهاء رحلة العمر الفانية القصيرة.

الاوطان لا تفنى ولكنها تمرض لسوء الادارة والتقدير الخاطئ، وتصحيح المسار يتطلب جهود مخلصة لتجاوز الصعاب واليوم نحن الاردنيون على المحك في ظل ازمة تتصاعد وتحدث شرخا في المجتمع دون أي بوادر بحل مقبول يحفظ هيبة الدولة ويحرص على حقوق المعلمين.

ننحاز للدولة لانها أكبر من النقابة واكبر من الاشخاص والتيارات والاهواء الشخصية ولانها الاطار الجامع والركن المنيع الذي نأوي اليه إذا ضاقت بنا الامور واستعسرت فلن نكون معول هدم حتى لو حصل جور على الحقوق ولكن أبدا لن نكون، الا منصفين بأن المعلمين يستحقون التكريم والحياة الكريمة والمعاملة اللائقة ولايجوز شيطنتهم خصوصا من قبل كتاب الرد السريع، فهؤلاء هم من علمنا أبجديات الحرف والوطنية ونشيد العلم فكيف نصفهم اليوم بالمجرمين والمارقين.

اما الدولة فحقها علينا ان نصون امنها وان نعين مؤسساتها واجهزتها للحفاظ عليها دون ارهاق لتؤدي المهمات في مواجهة الاخطار الحقيقية التي تتعلق بوجودنا وعلينا ان لا نشغلها بمتاهات وطرق التفافية، معقدة، فكيف اقابل اختي المعلمة وابن أخي الضابط الدركي، وكان من الممكن بقرار واحد اطفاء هذه النار المشتعلة.

النقابات المهنية لا يجوز ان يُغمز من جانبها بمشروعية الدولة وليست الجسم السياسي للدولة كما يدعي احدهم، ولا يمكن ان تمارس ادوارا ابعد من دورها المهني تحت اي ظرف لان ذلك تجاوز على القانون والدستور، وأرى ان من حق النقابة الدفاع والمطالبة بحقوق منتسبيها بنفس القدر الذي نقدر فيه حجم الاعباء الملقاة على الدولة في مثل هذه الظروف الصعبة.

رسالتي في هذه المقالة الى العقلاء في كل ثنايا وزويا المجتمع ان نبتعد عن الاستقطاب والانقسام وان نحافظ على ديمقراطيتنا في ظل دستورنا وقانوننا الذي هو الفيصل في كل ما نقول، لان الفوضى مؤذية وتذهب بنا الى الردى. وهذا الوطن عزيز علينا وسنقف بوجه كل من يهدد امنه واستقراره، لان وجودنا وامننا وحياتنا مرتبطة باستقراره ورخائه، فلا حاجة لنا بالموتورين والمتزلفين ومن يصبون الزيت على النار، ومن يركبون الموجة لتحقيق احلامهم الضائعة.

حمى الله الوطن وقيادته وشعبه واجهزته الامنية ومعلميه من كل مكروه.