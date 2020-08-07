العمرو يكتب: أزمة المعلمين..حتى لا نزيد الطين بِلة

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

إن تسارع الاحداث ووصول العلاقة بين النقابة والحكومة الى طريق مسدود جرى على أثرها اعتقال قيادات نقابة المعلمين مما زاد الامور تعقيداً، وخلق فرصة كبيرة لتعاطف الجمهور وخروج الناس الى الشوارع لتأييد مطالب المعلمين، الذين حرصوا طوال فترة الازمة على التزامهم بالمطالب المهنية النقابية، وهذا صلب العمل النقابي، كما حرص المتظاهرون على سلميتها، وبالمقابل دخل على الخط من يحاول ضرب الاجهزة الامنية بالمدنيين وتخشين العلاقة للوصول الى فلتان الامور واراقة الدماء وإدخال البلد بدوامة العنف لتحقيق احلام تعشعش في أذهان الحاقدين والمتربصين بالدولة الاردنية،وكان للدولة الاردنية تجربة مهمة تعاملت خلالها مع اكثر من 6000 مظاهرة مع بداية انطلاق شرارة الربيع العربي، دون ان تراق قطرة دم واحدة، رغم ارتفاع سقف الشعارات وهذا يسجل للدولة بكل اجهزتها وحرص قيادتها على المواطنين وسلامتهم وحريتهم.

المشهد يدعونا جميعا الى وقفة مراجعة وقراءته بشكل دقيق للخروج من أزمة الاحتجاجات المتصاعدة ضمن أطر القانون والدستور بعيدا عن التحشيد والشيطنة ونحن نشهد من يصب الزيت على النار لجر الدولة الى اتون الفوضى والخراب ولنا عبرة بما حولنا، لان آثار ذلك ستبقى لمدى طويل وستلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة التي تستعد الدولة لها كما يضر بصورتها امام العالم.

اعتقد ان تغييب الاعلام قسرا عن تغطية ما يجري كان خطأ جسيماً، وجعل من الاشاعة سيد الموقف، وفتح الباب على مصراعية لمتابعة البث الخارجي الذي يشكل خطراً حقيقيا لتركيزه بشكل متعمد على إثارة الفتنة بعيدا عما يجري على أرض الواقع، فلم يعد أحد يؤمن بما ينشره الاعلام الرسمي، وهذا استفادت منه حركة الاحتجاج في التجييش ضد الاجراءات المتخذة ضد النقابة، وبنفس الوقت اظهرت الحكومة على انها تتعدى على الحقوق الاساسية للمعلمين ونعترف بالفشل الذريع للحكومة حيث ساهمت بقراراتها الى زيادة الاحتقان.

ولاننا دولة نحظى باحترام العالم ولان الدولة اكبر من الجميع واكبر من الاشخاص والنقابات والمصالح الخاصة، ولنا سجل محترم في حقوق الانسان علينا ضبط اعصابنا وتجاوز الاخطاء المُضرة بالحالة، التي تزيد من الاحتقان وخصوصا الاعتقالات في صفوف المعلمات، ونحن نعلم ان الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق، وعلينا الجلوس الى طاولة الحوار فورا وتهدئة الخواطر لان الوطن اهم من الجميع حتى نحافظ على السلم الاهلي، فمستعظم النار من مستصغر الشرر، وحتى تخرج النقابة من تحت عباءة الاخوان او غيرهم من الجهات المتربصة يجب تنفيذ ما اتفق عليه من بنود بين النقابة والوزارة وسحب فتيل الازمة، لان نهج المغالبة مضر بالحالة الوطنية ولتبقى المطالب مهنية خالصة دون تسييس.

وفي هذا الاطار يجب ان تتحرك القيادات الوطنية النزيهة لطرح مبادرة للخروج من الازمة ونحن جميعا في مرمى بصر العالم أجمع وللاسف كانت ردود الفعل على الاحداث مزعجة ولا تليق بالجهود التي يبذلها جلالة الملك في رفع اسم الاردن عاليا.

وفي حال نجحنا بتجاوز الازمة يجب الترتيب لفصل النقابة بشكل تام عن اي تيار سياسي مؤدلج حتى لا تكون لعبة بيد هذا التنظيم أو ذاك لتبقى مهنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويتم توظيف كل امكانيات الدولة لنشر الوعي بين اعضائها بأهمية وجود الدولة في فكر وعقل المواطن.

نحمد الله اولا واخيرا على ما نحن فيه من نعمة الامن والاستقرار وحتى نعزز هذه النعمة يجب ان يتم ذلك كله في إطار الحوار والتوعية باهمية السلامة الوطنية المنزهة من كل الارتباطات مع اي جهة كانت او تنفيذاً لتوجيهات خارجية.

حمى الله الوطن وشعبه وقيادته ومعلميه ورجال الامن من كل مكروه.

استاذ العلوم السياسية / جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري