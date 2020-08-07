وطنا اليوم تنشر الفايز والمصري والعكايلة، دخول على خط ازمة المعلمين وبوادر انفراج قريبا

وطنا اليوم - نضال ابوزيد - أشارت مصادر حزبية ورسمية بأن هناك اتصالات أجراها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع أطراف لها علاقة بملف نقابة المعلمين، كما تشير ذات المصادر بأن اتصالات مستمرة يقوم بها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري حيث التقى عشية عيد الاضحى برئيس الوزراء عمر الرزاز وطرح حلول تحمل بوادر انفراج في ملف المعلمين، وتشير تحركات المصري بانه قام خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من اللقاءات والاتصالات التي وصفت بالهامه محاولا من خلالها تجنب المزيد من التعقيد والتصعيد في ملف المعلمين وطرح مبادرة تفضي إلى انهاء الازمة.

كما علمت وطنا اليوم بأن اتصالات يقوم بها نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، يسعى من خلالها الزعبي الى إيجاد حل يخرج الازمة من التعقيد بالتزامن مع دخول أطرافا من جبهة العمل الاسلامي على خط الحل من خلال بعض نواب كتلة الإصلاح النيابيه ومنهم الدكتور عبدالله العكايلة المحسوب على جبهة العمل الاسلامي.

كل ذلك يدل على اننا امام مشهد أقرب إلى الإنفراج المحتمل في ملف المعلمين، خاصة بعد حالات التحريض والتازيم التي بدأت تتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي والتي كان آخرها نشر منشورات كاذبة حول مطاردة امنية لسيدة في احد المحافظات سبقها عدة مقاطع فيديو غير حقيقية وقديمة في محيط الرابع، الأمر الذي يوحي بأن أطرافا وصفها بيان صدر عن الأمن العام بأنها أصحاب اجندات سياسية وحزبية تسعى وراء تأزيم الموقف.

بالمقابل يبدو أن البيانات التي بدت تتوالى من العشائر الأردنية أصبحت توحي بأن نقابة المعلمين تفقد الزخم الذي تتمتع به، حيث ظهر بيان قبيلة بني حميدة الذي اكدوا فيه رفضهم استغلال اسم القبيلة واسطفافهم إلى جانب الوطن في ازمة المعلمين رافضين لغة الإستقواء على الدولة، اعقب ذلك رسالة من الشيخ فايز الماضي عنونها باسم قبيلة العيسى رفض فيها قيادم فئات وصفها بالمنفلته بأن تختطف مطالب المعلمين لتحقيق اجندات حزبية خاصه، يقابل ذلك مشهد استنكره الشارع الأردني لمقطع يتوجه فيه عدد من الاشخاص إلى رمي الحجارة على آليات الدرك أثناء تغطية احد الاعتصام الأمر الذي رفض جملة وتفصيلا من جميع فئات الشارع الأردني.

بالمحصله يبدو أن تزايد الضغوطات على أطراف التأزيم في ملف المعلمين من الشارع من ناحية ومن تشديد الإجراءات الامنية من ناحية اخرى، بالتزامن مع وجود مبادرات وطروحات لحلول وسطية دخل على خطها على ما يبدو أطراف لها علاقة بتازيم ملف المعلمين، يعطي مؤشر على وجود انفراجا قريبا في ملف المعلمين يلوح في الافق خاصه بعد أن استشعر الجميع ضرورة ان يبقى الحل داخل البيت الأردني، منعا لتوسيع الازمة وتعقيدها مع بدأ العد التنازلي للانطلاق العام الدراسي الجديد.