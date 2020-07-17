ازمة المعلمين وتشابك الملفات وغياب اطروحات الحل من النخب والاحزاب تنظر للوطن من ثقب الباب

بقلم : نضال ابوزيد

في ظل حالة الاستعصاء التي وصل إليها ملف ازمة نقابة المعلمين وتشابك الملفات الداخلية التي بدأت تتدحرج وتنعكس على واقع الشارع الأردني، حيث حالة القلق التي تبدو واضحه في وجوه الجميع إبان عيد الأضحى وهي حالة نفسية اجتماعية سببها انعدام الرؤية الرسمية في ملفات عديده، بدأ من ازمة نقابة المعلمين وهنا أأكد ان الازمة بمعنى ازمة تنحصر في إطار الحكومة والنقابة وليس الحكومة والمعلمين، كل المعلمين، مرورا بأزمة حالات التسمم التي لاتزال تتصاعد في ظل غياب شبه تام لحلول رسمية وتصريحات حكومية تبدد حالة التوتر بين الدولة ومكوناتها وهو امر لم يعهده الشارع الأردني الذي اعتاد دوما على الحلول العقلانيه من جميع أطراف الاشتباك، حيث لم يسجل بتاريخ الدولة الأردنية ان وقفت الحكومة ندا للشارع او وقفت الاحزاب ومن سار في فلكها ندا للدولة، قد تختلف احيانا المكونات الحزبية والنقابية مع الحكومة لكن لا خلاف مع الدولة.

ثمة ثوابت راسخة قامت عليها أركان الدولة الأردنية اساسها عقلانية الطرح و وسطية الحلول والركون إلى طاولة النقاش في ازمات اعمق وأعقد عصفت سابقا واستطاعت الدولة بحكمة وحنكة القيادة الهاشمية الخروج من بوتقة الازمات وتحويل الازمة إلى فرصة، وهنا لابد من استغلال حالة تدحرج الازمات التي تمر بها الدولة حاليا و التحول في الخطاب السياسي والاجتماعي من حالة نكأ الجراح والاستعصاء، إلى حالة التحول للفرصة وعدم التقوقع من قبل جميع الاطراف وعلى رأسها طرفي النقيض الحكومة ونقابة المعلمين، حيث أصبح لزاما على النقابة الجلوس والتحاور بدلا من التصعيد والصياح في ازقة وشوارع هي ملك للجميع نقابة ومواطنيين، لان الدولة ليست الحكومة وتحكيم لغة العقل على لغة التأزيم ان ارد المعلمون ان يجدوا حلا بدلا من حالة انسداد الافق، الخاسر الأكبر فيها المعلم الذي قد يفقد كليا او جزئيا دورا نقابيا لطالما حلم به، هو نتاج سنوات من الحوار مع حكومات متعاقبة نجح في النهاية المعلم من انتزاع نقابة له ولدت من الخاصرة بعد مخاض عسير.

في الطرف المقابل، ثمة أطراف لابد من فتح الباب لها، تستطيع لعب دور محوري في عدم تعميق الازمة والوصول إلى حلول بدلا من التخشين المرفوض ضد الدولة، حيث النخب والمكونات السياسية والتي قد تكون قادرة على قيادة حوار عقلاني، فيما لا يجب اغفال دور الاحزاب كلها او جلها والتي قد تلعب دور في طرح حلول وطروحات وطنية تعود على النقابة بالنفع وتبعدها عن حالة التخدنق عند مطلب واحد والتشدق بحلول معلبه قد تكون صعبه حاليا لكنها ليست مستحيله، خاصة في ظل حالة التوظيف للأزمة من قبل اطراف تسوقها جهات خارجيه بدت اصابعها تدخل في خاصرة الازمة.

بالمحصله يجب على الحكومة ان تدرك ان هناك صالونات سياسية تنأى بنفسها عن تقديم طروحات ليس من باب عدم وجود حلول ولكن تحت عنوان يطيب لها خروج الطاقم الحكومة بجملة أزمات بدلا من جملة نجاحات، وتبقى المسؤولية على الحكومة ورئيسها الدكتور عمر الرزاز صاحب الولاية في ادارة حسابات الحلول وعدم اللجوء إلى الحل الأمني كمحرك يمكن أن يقود إلى التهدئة حتى لانترك أطراف التأزيم الداخلية او الخارجية، وهم بالمناسبة كثر ورائحتهم بدأت تفوح في حراك المعلمين وتحاول التشبيك والركوب على اكتاف الازمة، وحتى تبقى المنعة الاجتماعية وتماسك الجبهة الداخلية وجب الركون إلى اطرف حزبية ونخبويه تتحمل مسؤولية وطنيه في طرح حلول والدخول على خط الحل بدلا من خط التعقيد، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي والنظر إلى الوطن والمعلم من ثقب الباب الأسود.

واختم مقتبسا مما قاله الشاعر يوسف الصائغ:

أنا لا أنظر من ثقب الباب الى وطني . .

لكني أنظر ، من قلب مثقوب . .

وأميز بين الوطن الغالب . . والوطن المغلوب.

حمى الله الوطن وقائده وشعبه