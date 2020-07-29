خطاب التخشين لنقابة المعلمين، ومحاولات التسكين من الحكومة دفع الدولة لتغليب مصلحة المعلم و الشارع

بقلم : نضال ابوزيد

في ظل اللغط والجدل الذي عصف بمواقع التواصل الاجتماعي عقب القرار القانوني الذي اتخذته الحكومة ضد نقابة المعلمين والذي ادى الى توقيف عدد من أعضاء النقابة ووقف عمل النقابة لحين البت في وضعها القانوني و/ او تشكيل لجنة تسير عمل النقابة، ثمة إجراء قانوني تم اتخاذه كانت الغاية منه حسب ماورد على لسان بعض أعضاء نقابة المعلمين معالجة العثرات والاخفاقات التي وقع فيها مجلس نقابة المعلمين والتي أدت إلى ظهور حالات فساد بالجمله وهو ما تعارض مع الهدف الذي قامت عليه النقابة.

بعد مخاض عسير وولادة نقابة المعلمين من رحم حالة الاحتكام إلى القانون والنقاشات المكوكية بين موسسين نقابة المعلمين و الحكومات المتعاقبه، جاءت مغالطات نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، الذي خلف النقيب الدكتور أحمد الحجايا بعد وفاته، إثر حادث سير على الطريق الصحراوي، حسب ما نصت عليه المادة رقم 21 من قانون نقابة المعلمين فإنه إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، وهنا تكون المفارقة بأن النواصره معين حسب قانون النقابة وليس منتخب، ومع ذلك فإن النواصره حطم حلم المعلمين وهدم المعبد على روؤس المؤسسين بعد حالة التخشين التي سلكها منذ انطلاقه بقيادة النقابة، حيث يتحمل النواصر ومجلس النقابة كل الأخطاء التي وقعت و اوصلت الأمور إلى ماوصلت اليه من حالة التجاذب بين الحكومات المتعاقبة وبين نقابة المعلمين.

ثمة حالة تسود الشارع يتفهم فيها المواطنيين ان المعلم لايزال يحظى بتقدير الشارع واحترام الدولة والحالة الجدليه التي آلت فيها الأمور إلى ما آلت اليه، كانت ليست نتيجة علاقة صداميه بين المعلم والدولة وانما نتيجة حالة التخشين التي اتبعها بعض أعضاء النقابة وعلى رئسهم مجلس النقابة والتي كان يقابله حالة تسكين حاولت الحكومة ان تتبعها حفاظا على مصلحة المعلم و تجنبا لأي صدام لا تريده الحكومة ولا يحببه الشارع، وما يؤكد ان الدولة ركنت إلى خيار التسكين مقابل خيار التخشين من النقابة، إن وزير التربية النعيمي صرح قبل أيام ان علاوة المعلمين "مؤكدة ولكنها مؤجله" فيما ملف العلاوة اعتبر مثار جدل وورقة استخدمها مجلس النقابة كلما سنحت له الفرصة بتسخين الشارع ضد الحكومة، يضاف إلى مؤشرات التسكين التي حاولت الحكومة اتابعها مع النقابة كتاب الشكر الذي وجهه رئيس الحكومة الرزاز قبل أيام شكر فيه النقابة على التبرع الذي قدمته لصندوق همة وطن خلال جائحة كورونا.

فيما قابل مجلس نقابة المعلمين خطوات التسكين الحكومية بمحاولة تسخين نقابيه كان اولها خروج ناصر النواصرة بقسمه المغلظ والذي اقسم فيه قائلا وهنا اقتبس " والله لو ارتدت الكرة الأرضية ومعها الحكومة الأردنية وكل دوائر ها ماتراجعنا"، اعقبها التسجيل الذي تم تداوله لرئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين باسل الحروب والذي تكلم فيه إلى حد وصل إلى الدعوه إلى إسقاط السنه الدراسية، ليتبعه تصعيد في الخطاب الاعلامي حين قال النواصرة جملته الشهيرة" انا الدولة" والتي رفضها الشارع جملة وتفصيلا، وهنا تحولت النقابة من التخشين الى التصعيد الى التأزيم لدرجة أصبحت مرفوضه شعبيا، مما استوجب تدخل الدولة بادواتها بشكل يغلب المصلحة العامة للشارع والمعلم على المصلحة الخاصة للنواصرة ومجلس النقابة.

بين هذا وذاك وجب على جميع أدوات الشارع والنقابات ومن سار في فلكهم عدم تضخيم ملف نقابة المعلمين و إخراجه عن سياقه واخذ الموضوع من زاوية قضية قانونية منظورة امام القضاء يرفض فيها الجميع لي ذراع الدولة وتغليب مصلحة المعلم على الاجندات الشخصية وأدوات التحكم التكتيكي التي تفرض حلول تصعيدية معلبه على نقابة المعلمين وتؤجج الشارع في فترة هي الادق والأكثر حساسيه في عمر الدولة الأردنية.