تزايد مؤشرات الاشتباك المصري التركي في ليبيا، وطنا اليوم تحلل شكل الصراع؟

وطنا اليوم - نضال ابوزيد : بتاريخ 15-7 نشرت وطنا اليوم تحليل حمل عنوان " توتر مصري تركي والاشتباك بات وشيكا في ليبيا" حيث تم حينها اعتماد المؤشرات المتوفرة في تقييم الحالة العامة على صراع المصالح بين مصر و تركيا شرق ليبيا على خط سرت - الجفر وهو الخط الذي اعتبره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خط أحمر لن يسمح بتجاوز، وهنا تبرز تساؤلات حول ما أهمية هذا الخط الجغرافي؟ ولماذا تتمسك مصر بحق الرد على اي تقدم قوات حكومة الوفاق المدعوم من تركية؟ وما هو الموقف الجيوستراتيجي العام؟ وهل فعلا سوف تدخل القوات المصرية في عمق الازمة الليبية عسكرية؟ وان كان كذلك فاين ومتى وكيف؟

يعتبر خط سرت - الجفر هو الخط الفاصل بين قوات حكومة الوفاق المدعوم من تركية والتي تسيطر على غرب ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس وقوات المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات و التي تسيطر على شرق ليبيا، وتكمن أهمية المنطقة الشرقية من ليبيا بأنها تعتبر الهلال النفطي الغني الممتد من خط سرت الجفر مرورا بالساحل الليبي وحتى الحدو المصرية شرقا، وهنا يمكن تفسير لماذا ترفض مصر اي تحرك لقوات حكومة الوفاق المدعوم من تركية، والإجابة لسببين الأول منع تركية من السيطرة على آبار النفط والغاز شرق ليبيا ومنع اي تواجد لقوات مدعومة من تركية قريبة من الحدود المصرية، فيما تدل المؤشرات على نضج الموقف واحتمالية ان تندفع القوات المصرية نحو نقاط محددة داخل الأراضي الليبية خلال الفترة القليلة القادمة.

بالمقابل يعتبر الموقف الجيوستراتيجي بشكل عام لصالح قوات حكومة الوفاق المدعوم من تركية نتيجة لارتفاع معنويات هذه القوات بسبب النجاحات الاخيرة التي حققتها القوات المدعومه من تركية والتي انتزعت مناطق ذات أهمية استراتيجية من قوات المشير حفتر وابعدتها عن محيط العاصمة طرابلس، فيما يبدو أن ليبيا أصبحت ساحة التجاذبات الاقليمية والدولية حيث مصر والإمارات والسعودية تدعم التوجهات المصرية وقطر تدعم التوجهات التركية.

ثمة محاولات مصرية لصياغة تفاهمت مع القبائل الليبية حيث يتوقع أن يكون التدخل العسكري المصري محدود في المناطق المحاذية للحدود المصرية الليبية، فيما الإسناد الجوية يقدم للقبائل الليبية التي ستخوص المعركة مدعومة بالتخطيط والاسناد المصري، فيما الموقف التركي سيستنسخ التكتيك المصري بحيث تركز تركية على دعم قوات حكومة الوفاق بطائرات الدرونز التركية والتي اثبتت فعالية في جبهات القتال الليبية خاصة في ظل اتفاق يبدو أنه تم بين انقرا وموسكو على تحييد منظومات الدفاع الجوي الروسية في ليبيا، بالمحصله يتوقع أن يكون الاشتباك المصري التركي بالوكالة ولن تتدخل قوات الطرفين بشكل مباشر الا اذا شعر احد الطرفين بتطور الموقف لصالح الطرف الأخر، حيث سيحاول كلا الطرفين المصري والتركي إثبات قوته وقدرته في التحكم بمجريات الأمور خاصة في ظل تدهور العلاقات المصرية التركية، إضافة إلى أن السيسي يريد تحقيق اي نجاح يعزز شعبيته التي خسرها نتيجة الفشل في ادارة ازمة سد النهضة التي فرضت إثيوبيا كلمتها فيها رغما عن المصريين.

فيما الموقف الأردني يبدو أنه بدأ مبكرا بمحاولة لعب دور الوسيط في تخفيف حدة التوتر بين أطراف الصراع الليبي خاصة بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للاردن قبل أيام، فيما تبقى الأيام او الساعات القادمة حبلى بالأحداث والتطوارات خاصة في ظل التخويل الذي منحه البرلمان المصري للرئيس السيسي في تنفيذ عمليات للقوات المصرية خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في الجبهة الغربية من مصر، حيث تشير التحركات المصرية وحجم القوات إلى أن مصر ستركز على عملية سريعة لن تطول منعا لتحمل تكاليف الخسائر ومحاولة للتغطية على الضربة التي تعرضت لها الدبلوماسية المصرية تجاه ازمة سد النهضة في ظل المعلومات التي تتحدث عن قيام إثيوبيا بملئ خزانات السد رغم المفاوضات المصرية الإثيوبية، ليبقى السؤال هل تخطط تركية لجر القوات المصرية إلى معارك طويلة تستنزف فيها القوات المصرية في ليبيا؟ في محاولة من انقرا الإنفراد بالمنطقة وإثبات نفسها قوة اقليمية تحقق مصالحها في مناطق نفوذ تتشارك فيها مع موسكو.