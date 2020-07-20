العمرو يكتب: الدولة تقسو ولكنها لا تظلم ابناءها

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

فكرة المقال مستوحاة من العديد من الاحداث التي عاصرناها أو التي سمعنا وقرأنا عنها، او تلك الاحداث التي نعيشها هذه الايام، فلم يحصل على مر السنين منذ النشأة الحديثة للدولة الاردنية انها هشمت رؤوس معارضين سياسيين او رموزاً اجتماعية او سياسية او اقتصادية، بل على العكس تمر علينا قصص كثيرة ومتنوعة مفادها ان الدولة تقسوا احيانا ولكنها لا تظلم تقسوا بإقصاء البعض من المشهد او التشديد في جوانب معينة لغايات لا يدركها كثيرون لاعتبارات منها انهم خارج اسوار صنع القرار لذا تكثر التكهنات والتحليلات والربط بين هذا الموقف أو ذاك.

هذه القاعدة يتفق الجميع عليها حتى أن أكثر القوى السياسة راديكالية تقر وتعترف بهذا النهج الذي ترسخ عبر عشرات السنين نظراً لطبيعة التركيبة الاجتماعية وعلاقتها بالنظام السياسي.

صحيح ان الصراعات في الماضي كانت تأخذ منحى غير الموجود حاليا يستند الى الاختلاف حول القضايا السياسية والايدولوجيات المرتبطة بمشاريع قومية أو دولية فيتم اقصاء من يشكلون خطراً على استقرار الدولة اما بالنفي او بالسجن والاهم من ذلك يعترف كثيرون منهم ان الدولة لم تظلمهم رغم قسوتها عليهم وعادوا وتسنموا مراكز قيادية في الحكومة.

الدولة تمر بظروف قاسية وصعبة بسبب جائحة كورونا وفتحت الباب على مصراعية لهمة الاردنيين الذين يملكون الثروة، فمنهم من قدم وكثيرون تأخروا دون مبرر وما تم تقديمة لهمة وطن لا يتجاوز 5% مما خسره الاردنيون في البنوك اللبنانية فمن حق الدولة ان تعتب على ابنائها، خصوصا مع اجتياح مواقع التواصل الاجتماعي موجة خطيرة من التجييش ضد الاثرياء ورجال الاعمال، واعتبار كل ما بحوزتهم غير شرعي ويجب مصادرته، هذا التطرف في الطرح، اربك المشهد ولا بد من الخروج منه بأقل الخسائر وتحقيق العدالة ورغم كل الاجراءات، فشلت الحكومة في تحقيق الهدف لان الاجراءات التي اتبعتها لم تحقق اي عائد على الخزينة حتى الان بل على العكس بالغت هذه الحكومة بالتعيينات وتحدت مشاعر المواطنيين بكسر روح العدالة الاجتماعية.

إن اتخاذ اجراءات قاسية لحللة مرحلة والخروج من عنق الزجاجة خصوصا وان الدولة تتعرض لهجمة تشكيك شرسة يقودها شباب في الخارج تمرسوا في أدائهم على اقناع الناس باسلوب محترف جلب لهم الاف المتابعين عبر وسائط التواصل الاجتماعي استدعى اتخاذ اجراءات خشنة احيانا فهمت على انها استهداف لاشخاص بعينهم، ولان الاعلام الرسمي تقليدي محاط بدوائر اغلاق عديدة لا يستطيع محاكاة هؤلاء او الرد عليهم لان الرد يستوجب التعرض لاسماء كلنا نريد ان تبقى بعيدة عن التداول حيث معارضة الخارج ستسحبهم الى ملعبها لقدرتهم على نسج القصص التي تبدو مقنعة في ظاهرها وهم يقسمون بأغلظ الايمان حبهم للوطن.

جملة الاحداث الاخيرة التي شهدناها تدل على ان القسوة لا تعني الظلم اساسا لان اي قرار يتخذ ضد اي شخص سيكون صادر عن القضاء في النهاية، ولا يمكن للقضاء الاردني العادل ان يُقدم على ظلم احد، اما الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع القضايا المطروحة يأخذ طابع القسوة.

الاردن دولة تعتز بمؤسساتها اضافة الى هذا النسيج المتماسك الذي يشكل ضمانة العدالة في النهاية كما ان فكرة التصفيات غير واردة في ذهن الدولة باعتبار ان الكل يدين بالولاء لجلالة الملك وللوطن ولهذا الشعب الطيب المسكون بحب الوطن.

والامر كالعادة لا يخلوا من انتهازيين يحاولون الاستفادة في كل الظروف واستغلالها لمصالحهم والتشكيك بالاخرين وللاسف هؤلاء موجودون ونراهم في كل المناسبات التي تحتاج للرياء والنفاق وخلط الاوراق، فيجب الحذر منهم والتدقيق في نهجهم وثروتهم وحتى في طريقة تفكيرهم، وانا اعرف منهم اشخاص قبل بضع سنوات لم يكونوا يدركون بضع دنانير والان يتمتعون بالقصور والسيارات والارصدة البنكية.

حمى الله الوطن وقيادته الشجاعة وشعبه العظيم

استاذ العلوم السياسية/ جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري