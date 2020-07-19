خطاب التدرج للمعلمين من التخشين الى التصعيد مرفوض وقد يقابله تحشيد الشارع ضدهم

بقلم : نضال ابوزيد

رغم كتاب الشكر الذي وجهه رئيس الوزراء عمر الرزاز الى نقابة المعلمين والذي اثنى فيه على تبرعهم لصندوق همة وطن، لا تزال حالة التخشين واضحة في خطاب نقابة المعلمين التي بدأت تهدد باللجوء إلى الشارع لإنتزاع العلاوة التي أصبحت نقطة ارتكاز تلجئ إليها النقابة كلما أرادت " لي ذراع الدولة" ، ورغم ادراك الجميع أن الدولة تعيش حالة اقتصادية صعبة عصفت بجميع القطاعات الا ان المعلمين لايزالون يستخدمون لغة التدرج في الخطاب والتي بدأت بالتخشين وانتهت بالتصعيد من خلال النزول للشارع.

ثمة مطالب لنقابة المعلمين بدأت تتضح انها ترتبط باجندات لها علاقة بقرارات قضائية، تتعلق بحل جماعة الإخوان المسلمين رغم نفي النقابة المتكرر بأن اجندتها غير مرتبطة بأية أحزاب سياسية، الا ان الواضح أن خطاب التخشين الذي بدأ بقسم رئيس نقابة المعلمين النواصرة حين قال " لو ارتدت علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد" تحول إلى خطاب تصعيدي جاء في أعقاب قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، ليبرز تساؤل عصف بمواقع التواصل الاجتماعي، هل باتت نقابة المعلمين أداة تنفيذية تطبق اجندة أحزاب سياسية وعلى رأسها الاخوان المسلمين؟ فإذا كانت إجابة النقابة دائما بالنفي فلماذا جاء توقيت التصعيد مرتبطا بتوقيت حل جماعة الإخوان المسلمين؟ واذا كان الإجابة بالاثبات فالمصيبة أعظم ليتضح للشارع ان مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" أصبح نهجا تتبعه النقابة الأكبر في الاردن مما يثبت بأنها أداة تستخدم من الخلف للضغط على الحكومة ضد قرارات قضائية لاعلاقة للحكومة بها و هي بالأساس قرارات عدلية بمعزل عن تحشيد نقابة المعلمين.

بالمقابل للخطاب التصعيدي الذي بدأت تنتهجه نقابة المعلمين، ثمة تحشيد مقابل يبدو أن المعلمين لا يلتفتون اليه وهو تحشيد الشارع ضد إجراءات النقابة في حال استخدام ورقة النزول للشارع، حيث يعتقد المعلمين ان الشارع والحالة الإعلامية ستكون مثل سابقتها، ولكن هذه المرة الوضع مختلف، فمن خلال قياس استطلاع الراي العام وردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي يمكن الاستدلال بأن خطوة النزول للشارع من قبل المعلمين ستواجه باستنكار عارم من الشارع والإعلام ولن تجد من يساندها في مطالبها التي باتت اقرب إلى التعجيزية منها إلى المشروعية، وهنا يجب على اذرع التحريك في نقابة المعلمين ادراك ان البيئة تختلف من حيث الإسناد والدعم المعنوي الذي قد يكون هذه المرة منقلبا على المعلمين والسبب بأن الشارع أصبح يدرك ان النقابة تستخدم الطلاب وعائلاتهم أداة لتنفيذ اجندات سياسية تضع البيت الأردني في خيارات أحلاها مر.

ثمة حالة لايدركها المعلمين للأسف وهي ان الدولة لايمكن لي ذراعها باجراءات تصعيديه قد تكون الغاية منها كلمة حق اريد بها باطل، حيث الجميع يعاني مايعانيه المعلمين ولكن الدولة لم تترك جهدا نحو محاولة صياغة توازن في معادلة الحالة المعيشية ليستغل المعلمين الوقت الأكثر حساسية وهو اقتراب العام الدراسي ليعاودوا تكرار اسلوب النزول للشارع مما يضع العائلات وأبنائهم في الزاوية بعد انقطاع دام اكثر من عام كان سببه اضراب المعلمين العام الماضي ثم ازمة كورونا وهنا تبرز عبارة التصعيد ليتبين للشارع ان ظاهرها هي علاوة المعلمين و باطنها اجندات تسعى من خلالها النقابة للوصول إلى مكاسب سياسية ولو على حساب الطالب والأسرة من خلال استخدام ورقة الشارع.