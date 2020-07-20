الوزير الداوود يتعثر مجددا... ويوقع كامل الحكومة بجدلية الشارع

وطنا اليوم - محرر الشؤون المحلية:

الوزير سامي الدواود من الوزراء المثيرين للجدل بسرعة وصوله الى المنصب، وتسلمه ملفات مهمة من خلال موقعه كوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بحكم عمله لمدة طويلة في مجلس الوزراء كسكرتير ثم امين عام الرئاسة الى ان استلم حقيبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء مما مكنه من الاقتراب كثيرا من صنع القرار في المطبخ الحكومي، تسلم إضافة إلى واجباته 12 مرة عضوا في مجالس إدارة مختلفة في شركات أردنية كبرى من 2011 لغاية 2018، يحسده البعض سرعة وصوله والبعض الاخر يشفق عليه من أعباء الموقع وما يتطلبه من جهود ومتابعات.

دفاع الداود مؤخرا عن التعيينات بمجملها شابها بعض الغموض وعدم الوضوح ربما لرغبة منه أو لعدم قدرته على الاجابة الصريحة على تساؤلات طرحها الاردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهموا الحكومة بعدم الحياد وتعيين المحاسيب.

وطنا اليوم رصدت مقابلة للوزير الداود على قناة المملكة حاوره فيها الاعلامي عامر الرجوب ووجه سيل من الاسئلة لم تجد اجابات في جعبة الداود، الأمر الذي أثاراستغرابا لدى جميع الأوساط التي تابعت المقابلة في حين عصفت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستغرب ومستهجن لـ كلام الوزير الداوود، حول تعيينات الوظائف القيادية والتي ركز فيها الاعلامي عامر الرجوب على التعيينات مثار الجدل والتي كان آخرها تعيين البخيت وابوسليم مفوضين في هيئة الطاقة.

وحسب القاعدة الفقيه والقانونية ( لا اجتهاد في موضع النص) فقد وقع الوزير الداوود في عدة مغالطات ابرزها:

الأولى: أكد فيها ان التعيين لم يتم في الدرجة العليا ولم يوضح تحت أي درجة تم تعيين البخيت وابو سليم في مؤشر واضح على رد الوزير بعيدا عن حيثيات السلم الوظيفي حسب معهد الإدارة العامة الوارد في حديثه.

الثانية: التي تتعلق بتجاوز لأحد اهم بنود النظام المعدل لقانون الخدمة المدنية 2019 والذي نص صراحة "بأن الوظائف القيادية هي أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء، فيما ستسري هذه التعليمات والأسس على الوظائف القيادية بأثر رجعي، بمعنى سريانها على كافة الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل صدور نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019 "، (انتهى الاقتباس) وهنا اركز على عبارة اي وظيفة تعيين بقرار من مجلس الوزراء، وهنا تكون وظيفتي البخيت وابوسليم وظائف قيادية.

الثالثة: كما انه ما دام ان الوظيفة المطلوب اشغالها غير مشمولة بنظام التعيين على الوظائف القيادية (حسب قول الداوود في المقابلة) فلماذا تم الإعلان عنها وكان بإمكان مجلس المفوضين والحالة هذه أما ان يتخذ قرار اشغال الوظيفة من ضمن موظفي الهيئة أو ان يتيح المنافسة عليها من بين المؤهلين لاشغالها من داخل الهيئة.

الرابعة: اشار الوزير الداوود وبشكل صريح للزميل الرجوب ان التعيين وقع تحت باب التعيين بعقود وهنا، نرجع لنص القانون صراحة بأن تعريف الموظفين بعقود : هم الموظفون الذين يعينون بوظيفة ذات فئة ودرجة اوعقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، ويبرز هنا السؤال: ماهي الدرجة حسب نص القانون التي لم يشر إليها الوزير الداوود أثناء سؤاله من قبل الزميل عامر الرجوب؟