قراءه في الخطاب الدعائي للحركة الإسلامية وغياب اليسار عن مسيرة الجمعة

بقلم: نضال ابوزيد

انطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني دعت لها الحركة الإسلامية وضمت قوى حزبية وسياسية مختلفة قادها "التحالف الوطني لمواجهة صفقة القرن"، حيث ظهرت يافطات حزب الوسط الاسلامي بين زحام المشاركين، كمابرزت أعلام وعبارات كتبت من احزاب وقوى وطنية وغرفة تجارة عمان، فيما غاب عن المشهد بعض الاحزاب اليسارية، وتكلم النائب سعود ابومحفوظ عضو كتلة الإصلاح النيابية بكلمة باسم الحركة الإسلامية، كان أبرز ما قاله "إننا لا نريد أن نناكف الحكومة التي وقفنا إلى جانبها في مواجهة كورونا"، مشيرا إلى أن قرار الضم سيكون أخطر على الأردن من الوباء"، مما يوحي بأن الحركة الإسلامية لاتزال تبتعد عن مناكفة الحكومة، فهل ستكون هذه الاستراتيجية مؤقته بسبب الازمة الكورونية؟ وان كان كذلك فهاذا ما يحسب للحركة وليس عليها، ام ان الحركة تمر بخلاف عقائدي وتنظيمي انعكس على ضعف الخطاب مع الحكومة وضعف التاثير في الشارع؟، فيما تنوع الخطاب أثناء مسيرة الجمعة بين رفض المشروع الاسرائيلي بضم غور الاردن واتفاقية الغاز مع إسرائيل، لتنهي بذلك الحركة الإسلامية بعض التساؤلات التي برزت مؤخرا، حول أين الحركة الإسلامية مما يحدث وخاصة فيما يتعلق بمشروع ضم غور الاردن؟ ليبقى السؤال الابرز حول ماهي مآلات ضعف قدرة الحركة الاسلامية على الحشد والتنظيم.

صحيح ان الحركة الإسلامية نجحت بالدعوة إلى مسيرة وسط البلد، الا ان ثمة ملاحظات تمس الناحية التنظيمية والخطاب الدعائي الذي رافق مسيرة او بشكل أدق تجمهر وسط البلد امام الجامع الحسيني، حيث السؤال الابرز لماذا ظهر الخطاب الدعائي للحركة الإسلامية ضعيف بشكل ملفت يوحي بوجود خلافات قيادية وتنظيمية تتعلق بزمانية ومكانية إقامة الفعالية؟ فيما يبدو أن الحركة الإسلامية وجدت ضالتها بضرورة إقامة فعالية دون حسابات دقيقة تتعلق بالتكاليف، خاصة بعد غيابها عن الشارع وغياب خطابها حول مشروع الضم.

ثمة إشارات تم التقاطها، توحي بضعف تنظيمي واضح برز من خلال أعداد القوى والاحزاب المشاركة في الفعالية، حيث غياب بعض القوى الفاعلة على الساحة ليس بالضرورة ان تكون رفضا للمشاركة، وانما قد يكون مرده بأن تنظيم المسيرة جاء على عجل ردا على تساؤلات برزت في الإعلام قبل يومين حول اسباب ضعف التنظيم وفقدان قدرة الحركة الإسلامية على الحشد، وخاصة ان المسيرة جاءت عقب فشل الحركة الإسلامية بإقامة سلسلة بشرية كانت قد دعت إليها الجمعة الماضية بالقرب من السفارة الأمريكية، إضافة إلى أن المسيرة كسرت كل قواعد التباعد ولبس الكمامات والذي دعت اليه الحكومة وإقامة هكذا فعاليات في ظل الازمة الكورونية.

فيما يبدو أن التساؤلات التي ظهرت خلال الأيام الماضية والتي تمحورت حول ضعف الخطاب الحركي في الشارع مؤخرا والعجز عن القيام بإجراءات تنظيمية تجسدت على الأرض في فعالية الجمعة حيث ظهر ضعفا واضحا في الخطاب التنظيمي للحركة الإسلامية، وضعفا واضحا في الحشد الذي كانت تتميز به الحركة الإسلامية سابقا عند دعوتها لهكذا فعاليات، مما يوحي بأن الحركة تعاني من فقدان او ضعف القدرة في الثالوث الذي تميزت به سابقا وهو الحشد والتنظيم والخطاب، فهل يعود ذلك إلى خطوة تكتيكيه تؤسس لها الحركة الاسلامية التي تراقب الشارع وأداء الحكومة معا ولا تريد الاشتباك المباشر (على الاقل في الوقت الحالي) حتى تستند الى قرار تنظيمي يتعلق بالانتخابات البرمانية القادمة؟ ، ام ان الحركة الإسلامية دخلت في حالة ضعف قيادي عمودي وتشتت تنظيمي أفقي، افقدها القدرة على الحشد والتاثير؟.